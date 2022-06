La Quebrantahuesos es una de las carreras cicloturistas más duras y conocidas de las que se realizan en territorio español. La disputan unos 8.000 ciclistas, aunque otros tantos se quedan fuera todos los años ante la gran demanda que existe para participar en ella. En la edición de este 2022 que se celebra este año competirán dos amigos de Castellón, Javier Parra y Miguel Ángel Torres, que lo harán por una buena causa: recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de pulmón. Por el momento ya son 2.000 euros los que han recaudado y su objetivo es llegar a los 10.000.

Los dos profesores de Castelló y Vila-real se concienciaron de la importancia de luchar contra esta fatídica enfermedad después de que la cuñada de Javier falleciera por este motivo el pasado 10 de enero. “Fue un palo terrible sobre todo para Javier y su mujer. Le apunté sin que él lo supiera a la carrera para intentar animarle y al confirmarnos que sí podíamos participar tuvimos claro que lo haríamos por Lucía, la cuñada de Javi”, recuerda Miguel.

Un doble reto

Competir en la quebrantahuesos no es una empresa precisamente sencilla para dos aficionados al ciclismo como son estos dos castellonenses, pues el sábado tendrán que recorrer 200 kilómetros con un desnivel acumulado de 3.500 metros. “Es como subir ocho veces el Desert de les Palmes”, subraya Miguel. Pues bien, no contentos con la maratoniana jornada del sábado, repetirán el mismo trazado, pero de vuelta, un día siguiente, el domingo: “El problema será recuperarnos para el domingo, cuando estaremos solos. Seguro que cuando nos levantemos nuestras piernas nos dirán que no, pero tenemos que ser fuertes”.

La pareja de profesores castellonense confían en invertir en la carrera “unas nueve horas el sábado y el domingo igual hasta 12”, pues están convencidos de que contarán con ayuda desde el cielo: “Tendremos a Lucía presente durante toda la carrera, seguro que nos dará fuerzas como nos las ha dado en todos los entrenamientos”.

Miguel afirma que el hecho de completar la Quebrantahuesos les ha “ayudado a abrir algunas puertas en la recaudación de fondos”. Y es que después del mazazo recibido con el fallecimiento de la cuñada de Javi, que murió con solo 48 años en la Vall d’Uixó después de estar dos años luchando contra el cáncer de pulmón, tenían claro que competir por quienes sufren hoy esa enfermedad era hacerlo por una victoria segura.

