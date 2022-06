El Bugatty Veyron de Cristiano Ronaldo, un superdeportivo biplaza valorado en 2,1 millones de euros y con 900 caballos de potencia, se ha estrellado este lunes en Mallorca contra una casa del municipio de Bunyola sin que se conozcan ahora mismo los motivos.

El siniestro ha sucedido a las once de la mañana en la calle Alzina de la Urbanización de sa Coma, en las inmediaciones del Hospital Joan March, una vía muy poco transitada. Y el coche de lujo, de color negro, que en ese momento no conducía el futbolista portugués del Manchester United, si no un empleado, se ha empotrado contra la entrada de un casa de campo y contra la caseta de las bombonas de butano, que ha quedado totalmente destrozada y con bombonas esparcidas por el suelo, dejando, además sobre el asfalto del cruce las marcas de la frenada que el automóvil ha intentado para evitar el impacto.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Bunyola se han desplazado hasta el lugar de los hechos y constatado que el conductor del vehículo de Cristiano Ronaldo no ha sufrido lesión alguna, pero sí todo el frontal del lujoso vehículo. Los agentes han indicado que el conductor ha firmado un parte amistoso de accidentes.

Cristiano Ronaldo está de vacaciones en Mallorca desde el pasado día 14 de junio, acompañado de su mujer, Georgina Rodríguez y sus cinco hijos.