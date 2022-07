Defendían el título obtenido en los Juegos del Mediterráneo del 2018 en Tarragona y tenían la difícil misión de, por si la gesta no fuera lo suficientemente complicada, demostrar con un equipo joven y plagado de promesas que las Guerreras siguen siendo las Guerreras que tantas alegrías han dado a España. Muchos no apostaban por el combinado nacional, pero ayer volvieron a demostrar que España está a un gran nivel en el balonmano --tanto masculino como femenino-- y las chicas que dirige José Ignacio Prades se impusieron en la gran final de los Juegos de Orán a la selección de Croacia por un marcador de 29-25. Al descanso, las jugadoras españolas vencían también de cuatro (17-13) y en el segundo tiempo tuvieron que ponerse el mono de trabajo para mantener la ventaja que ostentaban y no dejarse incomodar por el combinado croata.

🤩 Un oro para una generación de oro



🥇 Las #Guerreras derrotan a una combativa Croacia para revalidar la medalla de 2018 (29:25)



📝👇 Crónica de la final femenina #Oran2022 #SheLovesHandball #ElCorazóndeEspaña — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) 6 de julio de 2022 Entre las medallistas de oro, una deportista de la provincia de Castellón, la ondense Clara Gascó, actual jugadora del BM Elche y que este año ha hecho su debut internacional con la absoluta. La joven de Onda tuvo minutos ante Croacia y contribuyó con su trabajo en la pista a la obtención de una meritoria medalla de oro que hizo justicia para España. Clara Gascó es, junto a la nadadora Lidón Muñoz, la otra gran triunfadora de Castellón en tierras argelinas.