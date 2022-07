El Castellón continúa sin un proyecto deportivo a cuatro días de comenzar a trabajar

A falta de cuatro días para la vuelta al trabajo y 47 días después de haber disputado el último partido de la campaña 2021/22, el Castellón continúa sin confirmar ni presentar su proyecto deportivo de la temporada 2022/23. El aficionado está viviendo un verano muy misterioso debido al hermetismo del conjunto castellonense. A nivel deportivo se sabe algo, pero no mucho. A nivel económico obvia decir que la situación es malísima, y a nivel institucional que es la madre de todos los niveles, sigue sin resolverse.

El presidente Vicente Montesinos no da pistas de sus intenciones: si se quiere quedar sólo como hasta ahora, que sería muy peligros por la falta de recursos económicos; si vende y se marcha, o si se alía con algún grupo inversor que le pueda inyectar un par o tres de millones de euros para darle viabilidad al proyecto 2022/23, el cual aún no se ha hecho oficial.

Una de las opciones que no está descartada es llegar a un entendimiento con el grupo argentino de Cristian Codoma y el exfutbolista Maxi López, con los que hace unas semanas parecía estar todo casi cerrado, y con Jordi Bruixola que, al parecer, no irá al Burgos.Esta opción es la que más suena ahora. Al parecer, se está ante las horas decisivas dejarlo todo claro.

El tiempo apremia

El Castellón está a cuatro días de arrancar la pretemporada, después de aplazarla siete días debido a todos esos interrogantes, de no saber quién llevará las riendas del club, el no contar con un entrenador oficial, el disponer de pocos jugadores en la plantilla. Hoy en día el conjunto de la capital de la Plana ya es el único del grupo II de Primera Federación que no tiene entrenador para la campaña en curso.

El proyecto deportivo brilla por su ausencia. Se dijo hace tres semanas que hay 17 futbolistas de la pasada temporada que tienen contrato en vigor, más el fichaje del lateral Manu Sánchez (Unionistas), más seis o siete chavales del Castellón B que harán la pretemporada con el primer equipo a partir del lunes, a las órdenes del todavía director deportivo Fernando Gómez, a no ser que desde hoy y hasta el lunes el club anuncie a quien será el entrenador oficial para esta temporada.

Por no saberse, tampoco se sabe dónde hará la pretemporada el primer equipo. Si seguirá entrenando en Oropesa del Mar (en Marina d’Or) o cambiará de sitio. Todo se sabrá muy pronto.Hay que esperar un poco más.