Ansu Fati no falló a su cita con el gol en su segundo amistoso de la pretemporada, el primero en el que salía en el once inicial después de jugar la segunda parte contra el Olot. Marcó con un remate espectacular completando una buena jugada colectiva y después de recibir el último pase de Raphinha. El joven delantero sigue sumando minutos y cogiendo forma de cara a una temporada en donde quiere dejar las lesiones atrás y volver a disfrutar plenamente del fútbol. No jugó ni un minuto con la selección española en la Nations League y tuvo pocos minutos en los últimos partidos de liga pero en esta pretemporada está demostrando que sus problemas físicos ya son historia y que más pronto que tarde ya se podrá ver su mejor versión. Ansu Fati forma parte de una delantera azulgrana temible. Contra el Inter Miami marcaron todos los que jugaron así que se viene una temporada en la que las titularidades irán muy caras. A Fati, pese a todos los problemas que tuvo, cada vez se le ve con más chispa, mejorando el tono físico.

Gavi también fue uno de los protagonistas en el primer partido en tierras americanas. El jugador, que en breve renovará su contrato, demostró una vez más que para él no existen los amistosos. Su intensidad en cada partido es digna de elogio, así como su compromiso. La llegada de Kessie le suma competencia en la posición de interior que se ganó la temporada pasada y habrá que ver que pasa finalmente con Frenkie De Jong. Lo que si que está claro es que Gavi no piensa ponerles las cosas fáciles. Es un animal competitivo y de talento va sobrado. Contra el Inter Miami, además marcó un bonito gol a la salida de un córner servido por Memphis y que remató de primeras con la zurda. Gavi quiso devolverle el gesto al jugador neerlandés y lo dejó solo ante la portería pero el remate salió muy desviado.