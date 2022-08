Sergio García y su contundente respuesta sobre la polémica en el golf

Día muy importante en la historia del Mediterráneo Golf, con la presentación de la Sergio García Golf Academy, proyecto personal impulsado por toda la familia García Fernández, que nace con la idea de promocionar este deporte desde la misma base, pero con el anhelo de fabricar a otro campeón o campeona como el Genio de la Coma.

Acompañado en la mesa por Pau Gasol, con quien ha trabado una férrea amistad, dio luego una rueda de prensa en la que, cómo no, no podía faltar la polémica que, este 2022, está sacudiendo los cimientos de un deporte siempre estable, siendo él uno de los abanderados del LIV, la llamada superliga del golf sustentada en el abundante dinero saudí, que ha desplazado a los circuitos europeo pero, sobre todo, americano, provocando agrios enfrentamientos.

Este asunto capitalizó sus declaraciones, empezando por aclarar: «Me decidí por jugar las LIV Series por motivos profesionales y personales». «Me gustaría jugar menos, ganar lo máximo y estar más tiempo con mi familia», rubricó. «No soy miembro de la PGA; y del circuito europeo aún no: veremos cómo responden, la clasificación para la Ryder Cup, que es una de las cosas más importantes que existen para mí...», reseñó.

Apoyo de Jon Rahm

El borriolense ha sido uno de los jugadores que más se ha posicionado al lado del LIV, lo que le ha granjeado multitud de detractores, aunque le consuela también el apoyo de compañeros que han respetado su decisión, como Jon Rahm: «Sus palabras tuvieron mucho peso, mucha influencia».

De paso, ratificó que no podrá jugar ni el próximo Abierto de España ni tampoco en Valderrama (ambas citas son a primeros de octubre), «porque me debo al LIV», aunque también anunció que jugará «torneos del circuito europeo para no perder la licencia».

¿Qué pasará con la Ryder Cup?

El nombramiento de Luke Donald como nuevo capitán europeo en la Ryder Cup 2023 en Roma es una buena noticia para Sergio, pues formó una pareja casi imbatible con el inglés en anteriores ediciones, aunque el deportista de La Coma se muestra cauto: «Lo que me ayudará a ir es mi juego, no me cogerá solo por ser mi amigo». «Quiero jugar al máximo nivel posible, por si no me clasifico por méritos propios», manifestó. Eso, claro está, si no hay veto a los que se han alistado con el nuevo circuito.

Para zanjar el asunto que centra la atención del aficionado al golf en estos momentos, Sergio analizó en otros efectos colaterales, muy significativos, si el LIV no reparte puntos, con lo que sus integrantes caerán rápidamente del top 100 (él es ya es 71º, penalizado por este nuevo status quo), lo que implicará que tendrá cerradas las puertas del Masters, British...

No perder más ránking

«Estamos luchando por conseguir los puntos del ránking mundial; si no al 100%, sí al menos un porcentaje al ser 54 hoyos», esbozó. «Veo difícil que no nos los den, por la calidad de los jugadores que estamos, pero es un riesgo: decidirnos por el LIV no es algo que haces en una hora», valoró antes de una frase lapidaria: «Si no puedo seguir jugando más grandes, tampoco se acabará el mundo; en algún momento dejaré de disputarlos».

La cantera de Castellón

Castellón es una inagotable cantera de grandes golfistas, con Josele Ballester, las hermanas Carla y Rocío Tejedo, Natalia Escuriola... pegando fuerte: «El golf de Castellón goza de muy buena salud: tenemos buenos jugadores». «Lo que estamos haciendo [con la academia] es mejorarlo aún más, con un lugar en el que practicar al más alto nivel», matizó García.

La síntesis

Y puso el cierre hablando de su academia, de cuáles son los objetivos finales: «Si sale alguien que pueda ganar un grande sería increíble, pero me conformo con que salgan buenos jugadores y jugadoras, que disfruten y que puedan cumplir sus sueños».