Pau Gasol elogia a Sergio García: «Ha plantado las semillas para dejar un legado»

Sergio García estuvo rodeado de familiares y amigos en la presentación de su revolucionaria academia, proyecto personal y familiar en el que se ha volcado para promocionar el golf desde abajo y, con unos medios espectaculares, tratar de fabricar otro campeón o campeona con el sello de La Coma. Entre esos amigos con los que contó el viernes, el más grande, en el sentido literal de la palabra, fue Pau Gasol, que después de colgar las zapatillas de baloncesto, ha encontrado en el golf una de sus principales ocupaciones. Hasta el punto de arropar al borriolense en dos de los grandes más llamativos, como el Masters de Augusta o el British Open.

En el clínic que Sergio García hizo, como colofón a la presentación de su academia, Gasol explicó a los jóvenes integrantes y a los presentes el porqué de su habitual presencia en los greens: «El golf engancha». «Lo estoy descubriendo y aporta mucho», añadió el catalán.

Ya en la rueda de prensa, detalló a los medios de comunicación los motivos de su contacto con este deporte. «Ahora que he dejado el baloncesto, tengo más tiempo para hacer lo que más me apetece y probar cosas que no podía hacer durante todos estos años», introdujo alguien que ha jugado 18 temporadas en la NBA (doble ganador del anillo con Los Angeles Lakers), vencedor en campeonatos europeos y mundiales con la selección española y doble medallista de plata en Juegos Olímpicos, como lo más destacado en una carrera tan deslumbrante, que es considerado el mejor jugador de baloncesto en la historia de España.

«El golf me esta aportando cosas importantes, nuevos retos», agregó. «Me va bien para la cabeza en un momento de transición como este en mi vida», reseñó después de que se retirara el año pasado (jugó con el Barcelona y también los Juegos de Pekín). «Es una vía de escape, estás al aire libre, es paz...», enumeró Gasol.

Al igual que Rafa Nadal ha levantado una academia de tenis que ayudará a promocionar el deporte de la raqueta en su hogar, Sergio lo hará desde ahora desde el Mediterráneo Golf. «Sergio ayudará al golf desde casa, con tus raíces y tu familia..., eso es plantar semillas para dejar un legado», manifestó el barcelonés.

La polémica mundial

Pau no contestó preguntas más allá de su relación el Sergio y el golf, pero sí aceptó responder a la hipotética cuestión de que podría pasar en el mundo del baloncesto, si existiera una ruptura como la que vive el deporte de los greens, con la entrada del dinero saudí que apoya las LIV Series y amenaza el circuito europeo y, sobre todo, el americano (lo cual su amigo ha sufrido en sus carnes, al posicionarse claramente con el nuevo, con menos torneos y mejor dotado económicamente).

«Cada deporte es un mundo y es difícil extrapolar las cosas, pero los jugadores deben tener la capacidad de decidir sobre su futuro y, sobre todo, también los aficionados», opinó. «Todo evoluciona, aunque no sé si esto podría pasar en el baloncesto...», matizó.