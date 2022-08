Pablo Herrera, en la élite del voley playa mundial a los 40

Hace poco más de un mes que cumplió los 40, pero sigue con la misma ilusión que el primer día que saltó a la arena. Pese a las dificultades que se ha ido encontrando en el camino en forma de lesiones, Pablo Herrera (Castelló, 29 de junio de 1982) se mantiene una temporada más entre la elite mundial, tratando de competir al mejor nivel posible en cada torneo y con la motivación de clasificarse el próximo año para los que serían sus sextos Juegos Olímpicos: los de París en el 2024. Una gesta que ve complicada pero no imposible.

«Llegar a París va a ser difícil, tanto por la competencia que tenemos, como por el nuevo formato del circuito internacional. Con este nuevo sistema, no es fácil coger una continuidad de competición. Espero que, en los próximos meses, salgan más torneos para mejorar y escalar posiciones en el ranking, pero nos enfrentamos al proceso clasificatorio más complicado de todos los que hemos afrontado», confiesa.

Lejos queda aquella llamada de Xavi Bosma cuando el castellonense militaba en el Elche de voleibol, con el que participaba en la Superliga Masculina en pista, para que se centrara en la playa y preparan juntos su participación para Atenas 2004. Concretamente han pasado 23 años de aquel día en el que la vida de Pablo Herrera dio un giro de 180 grados. Sería con 22 recién cumplidos, y tras año y medio entrenando juntos, cuando viajaría a Atenas y abandonaría el anonimato para convertirse en medallista olímpico (de plata) en su primera participación olímpica.

Después llegaron los Juegos de Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020-21 (en todos ellos finalizó en novena posición); los Mundiales y los títulos europeos; los innumerables campeonatos de España ganados… Y un sinfín de victorias y éxitos que convierten al castellonense en leyenda viva del voley playa mundial. Y es que Pablo Herrera es, sin lugar a dudas, el mejor jugador español de todos los tiempos y uno de los referentes a nivel internacional, ejemplo para sus compañeros dentro y fuera de las pistas, y un gran embajador para la provincia de Castellón.

Su 17º Europeo

Un ídolo que la próxima semana afrontará su 17º Europeo en Múnich al que llega, junto a su inseparable Adrián Gavira, sin haber encontrado la regularidad en los primeros meses de competición pero con el firme propósito de «adquirir ritmo de competición». «Aunque no excesivos, ha habido buenos momentos en estos meses de competición. Lo que más añoro es una mayor regularidad, una mayor continuidad. Todavía no estamos al nivel alcanzado, por ejemplo, el pasado año. También es cierto que, en mi caso, me está costando más. Primero, porque ya no soy un chaval. Y luego, por la operación de rodilla a la que me sometí el pasado mes de septiembre», explica.

En el Elite de Hamburgo

De momento, Herrera-Gavira se encuentran esta semana en Hamburgo, donde compiten en el Beach Pro Tour Elite 16. En la jornada inicial de ayer vencieron en la ronda clasificatoria a los alemanes Henning-Winter por 2-0 (21-11 y 21-16) y certificaron su pase al cuadro principal del torneo tras imponerse por la tarde a los también locales Sowa-Pfretzschner por 2-0 (21-12 y 21-17). El castellonense y el sanroqueño quieren llegar lo más lejos antes del Europeo.