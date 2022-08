Por primera vez desde 2006 Leo Messi no optará al Balón de Oro, galardón que ha ganado siete veces. Para France Football el argentino no está entre los 30 mejores futbolistas de la pasada temporada y por eso no tendrá opción de ganarlo en la gala que se celebrará el 17 de octubre. Quien sí está entre los candidatos es Cristiano Ronaldo. Una decisión que ha abierto una polémica que L’Equipe, medio francés que concede el trofeo, ha querido zanjar inmediatamente.

Argumentos L’Equipe explica la ausencia de Messi apoyándose en varios argumentos. El primero, la modificación de los criterios de elección, que en esta edición se fija en la temporada y no en el año natural. El segundo es que la lista de candidatos ha sido elaborada las redacciones de France Football y L’Équipe, a los que se suman Didier Drogba, embajador del Balón de Oro, y los votantes de la anterior edición que más próximos estuvieron a acertar el resultado final. Es decir, el periodista vietnamita Truong Anh Ngoc, el neozelandés Gordon Watson y la checa Karolina Hlavackova. Pourquoi Messi est absent alors que Ronaldo est présent dans la liste des nommés au Ballon d'Or 2022 https://t.co/Nl5W7sXNex #ballondor pic.twitter.com/9rCjZcjNtB — L'ÉQUIPE (@lequipe) 12 de agosto de 2022 Además, L’Equipe ha reducido el número de países con derecho a voto. Antes eran 170 países, pero ahora el medio francés se cuestiona si los países “que no tienen una gran cultura futbolística natural ni legitimidad histórica y no siempre fácil acceso a las imágenes de las competiciones podían debilitar al jurado”. Por ello ahora estarán “habilitados para votar solo los representantes de los primeros cien países en el ránking FIFA (y los cincuenta para las mujeres)”. L’Equipe explica en un artículo que el primer año en París de Messi no ha sido bueno y que la tensión con Pochettino han marcado un “primer año en París marcado por la decepción”. Solo seis goles en Ligue 1 y la eliminación en octavos de Champions a manos del Real Madrid han provocado una crítica a su rendimiento que según el medio genera “una desagradable impresión de que parte de Leo se hubiera quedado en Barcelona, su frecuencia de zancada, su determinación...”. El medio también justifica la inclusión de Cristiano poniendo énfasis en que el portugués se convirtió en el máximo goleador histórico a nivel de selecciones, anotó seis goles en la fase de grupos de la Champions para clasificar al Manchester United a octavos de final y cerró la temporada con una estadística notable: 32 goles en 49 partidos en todas las competiciones. Logros suficientes para convertirle en candidato al Balón de Oro. n