Florentino abre la puerta a la salida de Casemiro al Manchester United

La ciudad deportiva de Valdebebas ha acogido esta mañana una reunión entre Florentino Pérez y Casemiro. Sobre la mesa, la potente oferta del Manchester United. En el encuentro, el presidente madridista ha abierto la puerta a la salida del centrocampista brasileño, quien a su vez le tienta mucho la idea de un cambio a la Premier League. No tardará en decidirse en un sentido u otro la operación.

El Madrid no tiene necesidad de vender pero si te quieres ir te has ganado el derecho a salir después de estos años en el club, le habría comentado Florentino Pérez al jugador, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, diario perteneciente al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio. El United plantea ofrecer 60 millones; el Madrid pide 80. En algún punto entre medio llegaría el acuerdo.

A Casemiro, por su parte, le gusta la oferta. A sus 30 años, el United le propone un contrato por cinco temporadas y unos emolumentos superiores a los que recibe en el Madrid (casi el doble). Casemiro renovó en agosto del año pasado por el club blanco hasta 2025. Una extensión de contrato en la que se incluyó una cláusula de 500 millones de euros.

Buena predisposición

Hay, pues, buena disposición entre las dos partes, el Madrid y el futbolista, de que la operación se lleve a cabo. Y ambas quieren que se realice en unos términos amistosos. De modo que solo que falta que se concrete la oferta de un Manchester United que necesita refuerzos como el agua en verano después de un inicio pésimo de temporada, con dos derrotas estrepitosas.

Ten Hag y su nuevo proyecto andan desesperados buscando fichajes que cambien la fisonomía del equipo y no les está resultando fácil. Se han encallado las negociaciones con Adrien Rabiot y Frenkie de Jong no está por la labor de dejar el Barcelona por un equipo que no compite en la Champions y en reconstrucción.

Si el Madrid se queda sin Casemiro tiene intención de peinar el mercado y hará movimientos, pero sin prisas. El sustituto natural del brasileño sería el francés Tchouameni por 80 millones más 20 en variables.