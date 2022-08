El gran momento de forma de Iago Aspas, con nueve goles en cinco partidos -ocho en pretemporada- supondrá una seria amenaza para el Real Madrid, que arrancó la defensa del título con un trabajado triunfo en Almería y mostrará cómo encaja el impacto de la pérdida del brasileño Casemiro, seducido por una suculenta oferta económica del Manchester United.

Nadie podía imaginar hace menos de una semana que el Real Madrid encararía la temporada en la que opta a seis títulos sin uno de sus grandes referentes. Una propuesta irrechazable desde el punto de vista económico, haberlo ganado todo y la llegada de competencia en su demarcación, han impulsado a Casemiro a decidirse por un cambio de aires. Su deseo era jugar en la Premier algún día y su decisión, a once días del cierre de mercado, deja mermado a Carlo Ancelotti.

Pierde el italiano a uno de sus hombres clave, su ancla, el jugador que aportaba equilibrio defensivo. Forzado ahora a acelerar la adaptación y el crecimiento de Aurélien Tchouaméin, titular en Almería donde mostró lagunas, y que debe responder antes de lo planificado en un año que debía ser de rodaje.

La baja por gripe de Toni Kroos impulsa un cambio de identidad en la medular del Real Madrid, donde regresa al once Luka Modric y entre Eduardo Camavinga y Dani Ceballos pelean por una plaza en el equipo titular. Otra opción de 'Carletto' es retrasar metros a Fede Valverde y buscar un nuevo integrante para el tridente. Pero Rodrygo no llega a tiempo por su sobrecarga muscular y Marco Asensio no ha disputado un solo minuto por su situación. Eden Hazard podría ser la apuesta si el técnico interpreta que la banda derecha entera la puede ocupar un Dani Carvajal que está de vuelta. En defensa también recuperarán su sitio Militao y David Alaba, el sorprendente máximo goleador del inicio de temporada madridista.

En un momento de dolor por la marcha de un referente, los líderes del Real Madrid, aquellos que deben dar un paso al frente para firmar un buen inicio de curso, seguirán siendo Thibaut Courtois en la portería y la pareja ofensiva Vinícius-Benzema. Ambos buscan sus primeros goles ante un rival como el Celta propicio por la estadística de los últimos enfrentamientos. El equipo blanco no ha perdido ninguno de sus 16 últimos partidos ante el equipo vigués, con catorce triunfos en esa racha y encadena cuatro consecutivos en Balaídos.

El Celta sigue en construcción. Coudet ha tenido una semana más de trabajo para acoplar su puzzle, aunque todavía le faltan varias piezas, sobre todo un futbolista creativo que haga olvidar al 'castigado' Denis Suárez, ya que, de momento, el portugués Gonçalo Paciencia ha cumplido como compañero de Iago Aspas. El técnico argentino medita cambiar su dibujo para reforzar con más músculo el centro del campo. El peruano Renato Tapia sería el gran beneficiado, después de vivir el curso pasado a la sombra de Fran Beltrán como pivote defensivo.

Coudet podría adelantar la posición del internacional sub-21 y desplazar a Óscar Rodríguez al costado derecho como ya hizo en la segunda parte del partido contra el Espanyol. La otra opción es introducir en el once a Carles Pérez en la línea de tres volantes que completarían Óscar, como enganche, y Cervi en la banda izquierda, con Tapia o Beltrán por detrás. En defensa y en ataque no habrá cambios. Óscar Mingueza, después de su infantil penalti a Joselu en el tiempo de prolongación, seguirá en el banquillo. Hugo Mallo y Javi Galán son indiscutibles en los laterales, y la dupla Aidoo-Núñez parece consolidada en el centro del eje.