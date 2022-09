Las cifras de la 'Operación Raúl de Tomás': un chasco para el Espanyol, una ganga para el Rayo

Cuando algo se tuerce y no se endereza pronto está predestinado a acabar mal. El desenlace del culebrón de Raúl de Tomás en el Espanyol cumple a la perfección esa realidad. Es cierto que la situación era insostenible (Diego Martínez quería fuera al jugador, una bomba de relojería en el vestuario, y RDT deseaba salir a toda costa del club), pero el final no se puede decir que haya sido precisamente el más feliz para la entidad catalana. El Espanyol traspasa al Rayo a su mejor futbolista, que había llegado a ser internacional con Luis Enrique gracias a sus goles en el RCDE Stadium, a cambio de ocho millones fijos más tres variables, una cifra que no llega ni siquiera a la mitad de lo que pagó por el ariete en enero de 2020.

Pronto se vio en la pretemporada que algo no funcionaba en el vestuario blanquiazul. El club se remitía a las molestias físicas de Raúl de Tomás, que tuvo un retorno efímero con el grupo tras el amistoso contra el Nápoles. Después continuó al margen "por lesión" y solo se manifestó con un mensaje misterioso en las redes: "Cuando un hombre desea algo tan impresionante que está dispuesto a apostar todo su futuro a una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo". También fue una publicación fugaz. Causó tanto revuelo entre una afición dividida que lo borró pronto. El ridículo del 1 de septiembre Fueron pasando los días y el enigma siguió sin resolverse hasta llegar al fatídico cierre de mercado, ese 1 de septiembre en el que RDT fue el gran protagonista hasta la medianoche. Ni una sola oferta con cara y ojos llegó al club hasta la irrupción del Rayo con premeditación y alevosía. El presidente Martín Presa intentó cumplir el deseo del jugador de volver a casa, pero su propuesta, al límite, no prosperó. La torpeza de los dirigentes al gestionar la burocracia frenó la operación. Días después se recuperó esa propuesta, que ha acabado llevando a RDT al Rayo. Las cifras son decepcionantes para el Espanyol y casi un regalo para el club de Vallecas. Es cierto que la venta no genera pérdidas para el club blanquiazul, que ingresará esos ocho millones fijos y los tres en variables sujetos básicamente a la permanencia del Rayo, cosa que no parece complicada si el bloque de Iraola mantiene el nivel del curso pasado sin De Tomás en sus filas. La amortización pendiente La cantidad se aproxima a la amortización pendiente de abonar por su compra, pero se esperaba mucho más de una operación maratoniana. El verano se inició con Mao Ye, el consejero delegado, y Domingo Catoira, el director deportivo, reclamando los 70 millones de la cláusula del astro y se cerrará con un traspaso máximo de 11 millones. El verano se inició con Mao Ye y Domingo Catoira reclamando los 70 millones de la cláusula del astro y se cerrará con un traspaso máximo de 11 No tan lejos queda el mercado de invierno de la temporada 2019-2020, cuando el Espanyol pagó 22,5 millones (20 fijos más 2,5 en variables ya cumplidos) al Benfica por RDT con el objetivo de escapar del descenso. No consiguió la meta, pero el punta se mantuvo en Segunda y contribuyó de forma decisiva al ascenso. Fue el pichichi de la categoría con 23 goles y compartió el Zarra el curso pasado en Primera con Iago Aspas (17 dianas). El último refugio Durante el verano se habló de la Premier y del Sevilla en el tramo final, pero fue más humo que otra cosa. Lopetegui quería al delantero, pero a Monchi no le entusiasmaba su carácter. Al final, fue el Rayo el último refugio para el jugador, que regresa a Madrid junto a su hermano Rubén (juega en el filial del club vallecano) y su familia. No podrá debutar hasta enero y seguramente se perderá el Mundial de Catar, pero al menos ha cumplido su deseo de salir del Espanyol, el equipo que lo rescató cuando había perdido la ilusión en Lisboa. Atrás deja 45 goles en dos temporadas y media con el conjunto perico, un rendimiento excelente solo manchado por su díscola actitud que le llevó a quedarse sin apoyos en el vestuario. Ahorro de la ficha Entre las pautas pactadas con el Benfica, el Espanyol no tendrá que abonar el 20% por la plusvalía de una venta, ya que ingresará menos por la marcha del jugador de lo que pagó por su fichaje, un factor más que corrobora la triste operación perica. El club, al menos, se ahorrará los cuatro millones brutos de su ficha, lo que no vendrá mal para acometer algún refuerzo en el mercado invernal. El extremo Luis Rioja, del Alavés, ya estaba acordado antes del cierre del mercado, pero la continuidad de RDT frustró su llegada. El internacional, mientras, firmará hasta 2027 por el Rayo, en el que ya jugó entre 2017 y 2019, y se convertirá en el fichaje más caro del conjunto de Vallecas. Ahora le tocará trabajar en las instalaciones del club hasta que pueda ser inscrito. Teniendo en cuenta el parón por el Mundial, se perderá 10 jornadas. Su debut apunta al 8 de enero ante el Betis.