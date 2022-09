España arranca este miércoles, en València, la fase clasificatoria de la Copa Davis. Recién aterrizado el flamante campeón del Abierto de Estados Unidos y nuevo número uno del mundo, Carlos Alcaraz, desde Nueva York, Roberto Bautista ejercerá como líder frente a Serbia, esta tarde, desde las 16.00 horas, en el pabellón Fuente de San Luis.

--Tiene experiencia en la Davis y, de hecho, ya ganó una en 2019, pero ¿siente algo especial por jugarla tan cerca de su casa?

--La verdad es que sí, porque aunque estuve allí con el equipo, no pude hacerlo en la eliminatoria ante Alemania en la Plaza de Toros en 2018: es especial jugar aquí.

--¿Cómo afrontan la semana?

--Llegamos con muchas ganas e ilusión, pero siendo conscientes de la dificultad de la competición. Queremos lograr la clasificación y estar en la fase final.

--¿Qué ambiente espera?

--Seguro que jugar aquí será muy bonito, porque el público de València y de la Comunitat siempre responde con la Davis: habrá un gran ambiente y esperamos hacerle disfrutar con buen tenis. Para nosotros también es muy bonito sentir el apoyo de la afición.

--No estarán Nadal, Carreño ni Davidovich, Alcaraz llega sin descanso... ¿Cómo puede afectar?

--Cuanto mejor sea el equipo, mejor para todos, porque lo que queremos es ganar por la selección, pero en España tenemos muy buenos jugadores y cualquiera puede rendir a un gran nivel. Albert [Ramos] y Pedro [Martínez Portero] han entrado por estas lesiones, pero también están preparados.

--También faltará Djokovic. ¿Se afrontan con más tranquilidad los partidos ante Serbia sin él?

--Es una baja muy importante y nos beneficia que no esté, pero no podemos pensar que va a ser fácil. Serbia también tiene un gran equipo, al igual que Canadá, que llega con Aliassime, o Corea del Sur.

--Ni se juega sobre tierra batida ni al aire libre. ¿Es un pequeño contratiempo para España?

--Es una pequeña desventaja respecto a lo que ocurría antes, cuando jugábamos en España, porque podíamos elegir superficie y condiciones, pero ha cambiado el formato y son las mismas condiciones para todos, se juegue donde se juegue. Hay que adaptarse.

--¿Cómo está viviendo el boom de Carlos Alcaraz?

--He podido entrenar con él muchas veces --también en Estados Unidos-- y he comprobado en primera persona cómo ha mejorado a pasos agigantados. No me extraña para nada su explosión, porque además de tener grandes cualidades y hacer muy buen trabajo, cuenta con un gran equipo detrás. Será muy importante tenerlo en el equipo esta semana.