No se fía nada el Bayern Múnich del nuevo Barça, un equipo radicalmente distinto al que goleó, tanto en el Camp Nou (0-3, con dos goles de Lewandowski) como en el Allianz Arena (3-0), y al que apabulló en Lisboa con un sangrante 2-8. Anda preocupado porque se mide a un rival diferente. "Conocemos al Barcelona, tienen un espíritu totalmente nuevo", ha proclamado Julian Nagelsmann, el técnico alemán.

"Se pueden borrar los últimos duelos contra el Barça del disco duro. Quieren volver a atacar. Es un rival difícil", ha subrayado Nagelsmann, preocupado porque además vuelve Lewandowski a la capital bávara. "No sé cuántos años estará a este nivel, no me preocupa, pero deseo que sean muchos años", ha comentado después.

💬 @J__Nagelsmann zum Wiedersehen mit @lewy_official: "Ich freue mich, wenn unsere Fans ihn gut empfangen. Das ist normal, wenn einer so viel für den Verein gegeben hat. Das gehört sich generell so. Er war ein wichtiger Teil der Bayern-Familie. Ich freue mich, ihn wiederzusehen." pic.twitter.com/rLG0fvOmf0 — FC Bayern München (@FCBayern) 12 de septiembre de 2022

"No sé cuántos goles marcará; estamos acostumbrados a que sean más de 40 goles por temporada", ha dicho Nagelsmann sobre su antiguo delantero, al que se medirá este martes vestido de azulgrana.

"No sé si le veré antes, normalmente suele ser después de los partidos. Me alegro que la afición desee darle las gracias por todo lo que ha logrado con el Bayern. Hay estadios donde no brindan estas bienvenidas. Fue una parte importante de la familia del Bayern y le doy la bienvenida, pero no iremos a comer antes del partido. Fuimos a comer hace unas semanas pero nada que ver con el partido", ha añadido el técnico del equipo bávaro.

"No le pasemos el balón a Lewy", ha dicho en tono bromista Thomas Müller, el jugador con quien ha compartido delantera en Múnich en los ocho últimos años.

A nivel táctico, el técnico tiene pocas dudas. "Ya tengo claras muchas posiciones, los tres centrales están a buen nivel", ha argumentado el entrenador, indicando, sin embargo, que "no ha tomado todavía una decisión" sobre quien acompañará a Lucas Hernández, pero dejando claro que “junto a Kimmich jugará Marcel Sabitzer".

Llega el Bayern a la cita con el Barça de Xavi y Lewandowski en una trayectoria irregular, habiendo perdido incluso el liderato de la Bundesliga porque ha encadenado tres empates consecutivos: 1-1 en casa con el Borussia M’gladbach; 1-1 también en el campo del Union Berlín y el 2-2 de este fin de semana en el Allianz ante el Stuttgart.

Supone, por lo tanto, una verdadera prueba para medir la fiabilidad del Bayern, que ha arrancado bien en la Champions con su triunfo en Milán ante el Inter (0-2) en la primera jornada. "Es una buena manera de ver cuál es nuestra situación frente a un equipo que ha mejorado mucho", ha dicho Nagelsmann sobre el Barça. "Queremos ganar en casa".