Roger Federer, exnúmero uno del mundo y ganador de 20 títulos Grand Slam, ha anunciado este jueves que se retirará después de la Copa Laver, que se celebra del 23 al 25 de septiembre en Londres.

El tenista suizo, a lo largo de su carrera, ha tenido momentos memorables con Rafa Nadal. Algunos de ellos son historia del deporte.

Batalla de las Superficies de 2007

Fue definida como la madre de todas las batallas. Y la verdad es que el invento no decepcionó. Solo por los protagonistas de la denominada Batalla de las Superficies, valió la pena asistir al duelo entre Rafael Nadal y Roger Federer, que con 21 y 26 años, respectivamente, se encontraban en el apogeo de sus carreras. Uno era el rey de la tierra, el otro el de la hierba, sin discusión.

Resultaba curioso para el mundo del tenis saber cómo se desenvolverían los jugadores con una pista mitad hierba, mitad tierra, y cómo se adaptaba cada tenista al trastorno del constante cambio en la forma de juego en superficies tan diferentes. Nadal se impuso por 7-5, 6-4, 7-6 (10).

Final de Wimbledon 2008

Wimbledon nunca olvidará la que se considera la mejor final del torneo británico de todos los tiempos. En 2008, Rafa Nadal y Roger Federer se enfrentaban por el título en Londres. Fue un duelo épico jugado al límite por los dos contrincantes durante de siete horas, incluyendo dos interrupciones por lluvia, para llegar con los dos jugadores al límite de la resistencia física a un marcador final a favor de Rafa Nadal de 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 9-7.

Nadal lograba su primer título en Wimbledon, el torneo que de niño soñó con ganar, se convirtió en el primer español en conseguirlo tras Manolo Santana en 1966 y en primer jugador después de Borg que alzaba los títulos de Wimbledon y París el mismo año. Pero su significación fue mucho más allá. Ese día, el campeón mallorquín "cambió la historia".

Sus lágrimas tras perder en el Abierto de Australia de 2009

Otro de los partidos más recordados entre Rafa Nadal y Roger Federer fue la final del Abierto de Australia de 2009. Una gran batalla que se extendió a cinco sets y duró más de cuatro horas, ganada por el mallorquín por 7-5, 3-6, 7-6, 3-6 y 6-2.

Nadal, entonces alzó su sexto Grand Slam e impidió que Roger alcanzara su 14 'major', que le hubiera permitido igualar entonces con Pete Sampras, lo que lograría años después. Dolido por la derrota, en la ceremonia de entrega de trofeos, Federer no pudo aguantar las lágrimas y en mitad de su discurso pronunció la frase "God, it's killing me" (Dios, me está matando) antes de romper a llorar y no poder continuar.

Equipo en la Laver Cup 2019

En septiembre de 2019 se celebró en Ginebra la Laver Cup, una especie de Ryder Cup de tenistas que enfrenta a una selección de tenistas de Europa contra uno del Resto del Mundo. En ese equipo formaban parte Roger Federer y Rafa Nadal, dos leyendas que lideraban un equipo formado por Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stefano Tsitsipas, Fabio Fognini y Roberto Bautista.

El suizo y el mallorquín iban a hacer pareja en un histórico dobles, pero una lesión en la muñeca izquierda de Nadal evitó ver ese momento. Europa se terminó llevando la victoria en el último partido.

Récord de público en Sudáfrica

Roger Federer y Rafa Nadal batieron en 2020 el récord de público en un partido de tenis en el torneo de exhibición que los dos tenistas disputaron en el Cape Town Stadium de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), en el torneo benéfico 'The Match in Africa' destinado a recaudar fondos para la educación de niños en África. Más de 50.000 aficionados disfrutaron de este histórico duelo del deporte.