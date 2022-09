Dar la vuelta Europa en bicicleta en 100 días es un reto para gente con una gran forma física. Si le añades el factor ‘en solitario’, se convierte en una travesía para gente con un gen especial. Y si tu presupuesto es de sólo 1000 euros ya se trata de una aventura de supervivencia. Cuando el objetivo va más allá de la gesta personal y se centra en recaudar dinero para los refugiados ucranianos, la historia de Juanma Mérida se convierte en una mezcla fantástica de reto, aventura, gesta y solidaridad, con aires de romanticismo por el deporte. La vuelta a Europa en 100 días sobre ruedas ha logrado recaudar 3.000 euros a través de la página migranodearena.com por el crowfounding de la gente que ha seguido sus peripecias a través de instagram y youtube.

Su primera etapa tuvo Benicássim y Orpesa como puntos de descanso en un paraje de la playa de la Renegà en la Vía Verde. Juanma es un empresario de Villena con lazos que le unen a la provincia de Castellón y que sigue intentando recaudar dinero para su causa, a la vez que ya piensa en nuevos retos. “Empecé a prepararme este reto de la Vuelta a Europa en bicicleta 4 meses antes de salir. Tuve muchas dudas al principio ya que al contrario de lo que la gente cree, yo no soy ciclista, pero estaba decidido a cumplir mi gran sueño. Para ello debía hacer 3 cosas importantes: ponerme en forma, superar mis miedos y viajar lo más ligero posible. Logré optimizar mi material al máximo. Sin agua, ni comida, mi bicicleta pesaba entre 15-16 kilos, con tienda de campaña y hornillo para cocinar incluido", cuenta respecto a la preparación de su vuelta solidaria.

“Durante los primeros meses de preparación comencé usando una bicicleta de gravel. Al final me decanté por usar una bicicleta de carretera (7,8 kg) ya que la mayor parte de mi ruta iba a ser por vías secundarias y quería conseguir algo más de velocidad para disfrutar más del camino, sobre todo en las subidas”, explica.

Juanma recuerda que perdió 6 kilos durante el periodo de preparación. Ya tenía experiencia en este tipo de retos puesto que había hecho la Vuelta a la Peníscula Ibérica en 50 días y había recorrido el Atlas en Marruecos en 2020. Pero la vuelta a Europa superaba la exigencia de anteriores experiencias.

Benicàssim, primera parada de la Vuelta

Su primera etapa tuvo parada en Benicàssim un 11 de junio en plena ola de calor. “Durante el viaje por toda Europa noté un cambio brutal en mi cuerpo, perdí 4 kgs más y mis músculos se fueron poniendo duros como piedras, pero lo que verdaderamente me sorprendió fue mi mente, esa ilusión por viajar descubriendo cada día nuevos lugares en diferentes países de Europa me cargaba de energía”, recordaba respecto a su viaje. “La motivación de estar cumpliendo un sueño y de ver como las donaciones iban creciendo día a día fueron el verdadero motor de mi aventura”, añadía.

Con temperaturas en algunos destinos que superaban los 40 grados, era obligado dosificarse y regatear al termómetro: “Durante las primeras semana pase mucho calor lo que me obligaba a levantarme a las 5 de la mañana para evitar las horas de más calor. Pedaleaba una seis horas en dos sesiones cubriendo una distancia de 150 kilómetros”.

1000 euros de presupuesto

La repercusión de su aventura ayudó a que el objetivo de la autosuficiencia se cumpliera y no rebasara el presupuesto de 1000 euros marcado. “Conocí a mucha gente que me ofrecía alojamiento y me daba de comer, solo por escuchar mi aventura y mi experiencia”, explicaba con cierto orgullo.

No todo fueron alegrías. En Macedonia del Norte le robaron el casco y las gafas de sol y en Rumanía se jugó el tipo en una carretera infernal sin arcén y con camiones que le adelantaban a gran velocidad. Y también pasó por un pequeño bache mental de dos días en Polonia. Se acercaba a la mitad del reto en el día 40 y la soledad le hizo luchar contras sus propios fantasmas para no abandonar.

El Top 10 Ciudades europeas de Juanma 1 #Oslo (Noruega) 2 #París (Francia) 3 #Verona (Italia) 4 #Tallin (Estonia) 5 #Dubrovnik (Croacia) 6 #Copenhague (Dinamarca) 7 #Niza (Francia) 8 #Riga (Letonia) 9 #Barcelona (España) 10 # Burdeos (Francia)

Los números de su aventura

Juanma recorrió con su bicicleta 27 países, 12.628 registrados en su GPS para certificar su aventura y estuvo en movimiento alrededor de 525 horas (22 días). La media de gasto diario fue de 9,36 euros, de los cuales cuenta que 554 fueron en comida, 158 en restaurantes, 127 en reparar su bicicleta y 52 euros en transporte en barcos para completar su vuelta a Europa. Y cero euros en alojamientos lo que se explica por las noches al aire libre y tienda de campaña y en alojamientos ofrecidos por la gente que iba conociendo por el camino.

SUS FRASES "Sé el protagonista de tu propia historia, no planifiques demasiado, nunca va a salir como piensas, solo déjate llevar y disfruta del camino. Deja el miedo en casa, pesa demasiado" "El éxito llega cuando tus sueños son más grandes que tus excusas"

La vuelta en sus redes sociales

La aventura de este llanero solidario no ha terminado. Una vez concluida su vuelta a Europa quiere alcanzar los 6000 euros de recaudación a través de su cuenta de la página de crowfounding: https://www.migranodearena.org/reto/vuelta-a-europa-en-bici-en-tan-solo-100-dias-ayuda-ucrania#.YjyC9zchv8U.link

En sus redes está registradas sus peripecias que se pueden seguir a través de instagram: https://instagram.com/juanma_merida_?igshid=YmMyMTA2M2Y y youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0zPXPYyc5MSgWJHtdG4ZdQ

Su lema: Deja el miedo en casa, pesa demasiado. La bonita historia del llanero solitario de la bicicleta.