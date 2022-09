El Playas de Castellón se libra de su principal rival en el atletismo español

Los recortes del FC Barcelona no solamente afectan al equipo de fútbol, sino que ya se dejan notar en sus secciones, algunas tan exitosas como, por ejemplo, el atletismo. Joan Laporta ha dado el visto bueno a la desaparición del potente equipo masculino para el 2023 (sí mantiene el femenino), con lo que, de resultas, el Playas de Castellón pierde a su principal rivales en los campeonatos nacionales.

El UCAM Cartagena será el equipo que competirá la próxima temporada en la División de Honor del Campeonato de España de Clubs, a raíz de la renuncia de los azulgrana. Según la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), ante la decisión del Barcelona, aplicado el artículo 17 del reglamento de la competición, por la que le corresponde ocupar la plaza vacante al equipo con mayor puntuación por Tabla WA 2017 (descontada la peor marca) por los clubes clasificados 15º y 16º en División de Honor; y tercero y cuarto en Primera.

Los equipos participantes

La División de Honor estará compuesta por Playas de Castellón, Atletismo Numantino, Real Sociedad, Fent Camí Mislata, Grupompleo Pamplona At., Unicaja Jaén Paraíso Interior, Alcampo Scorpio 71, SG Pontevedra, Tenerife CajaCanarias, Surco Lucena, Trops-Cueva de Nerja, Capex, AA Catalunya, L’Hospitalet At., Cornellà At. y UCAM Cartagena.

En categoría femenina, son: Valencia Club Atletismo, Playas de Castellón, FC Barcelona, At. San Sebastián, Grupompleo Pamplona At., Alcampo Scorpio 71, Unicaja Jaén Paraíso Interior, Avinent Manresa, Universidad León Sprint At., Ría Ferrol-C. Arenal, Super Amara BAT, Piélagos y Las Celtíberas.