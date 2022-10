Su salida fue una necesidad financiera que le vino muy bien a Joan Laporta para salvar los muebles, pero las lágrimas del argentino en su despedida y los deseos del presidente, le dejaron la puerta del Camp Nou abierta de par en par a Leo Messi. En tres meses, el que fuera mejor jugador del mundo, será libre para firmar por el FC Barcelona para incorporarse como jugador libre el 1 de julio de 2023. Verónica Brunati así lo ha confirmado. La periodista ha informado de las intenciones de unos y otros de cerrar el regreso de Messi al Barça para terminar su carrera en el club de su vida.

La temporada pasada fue muy floja para Messi en el PSG, ya que sólo marcó seis tantos en liga, pero esta campaña ha empezado como el líder que fue, recuperando su puntería. 5 goles y 7 asistencias en 9 encuentros le colocan como jugador interesante para los planes de Xavi en el Barça de la 23/24. En cualquier caso, el regreso de Messi sólo será posible si Laporta es capaz de sacar del equipo a varios jugadores que liberen cuantiosas fichas.

Palabras de Laporta sobre el regreso de Messi o Iniesta

"No lo descarto. Ha sucedido con Dani (Alves), que ya ha dicho que la edad es solo un número y además ha hecho un esfuerzo económico importante. Me estás hablando de dos jugadores espectaculares, tanto Leo como Andrés. No puedo predecir el futuro, aún están jugando. Siempre los tendremos presentes, pero en estos momentos tienen contrato en vigor con otros clubes. En la vida nunca se sabe", afirmó Laporta meses atrás.