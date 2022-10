La Justicia dictará una orden de detención internacional para el jeque Abdullah Al Thani, máximo accionista del Málaga, y sus tres hijos, Rakan, Nayet y Nasser, al no personarse este lunes a declarar como investigados por presuntos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y apropiación indebida.

Los Al Thani estaban citados en el Juzgado de Instrucción 14 pero no aparecieron, al igual que su letrada, sin conocerse los motivos, por lo que la jueza ha comunicado a los abogados de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), quien puso la demanda, y otros personados en la causa, que decretaría la orden de búsqueda internacional, aunque todos ellos tienen residencia en Catar.

El abogado de la APA, Francisco Valverde, ha afirmado a los periodistas a su salida de la vista que han celebrado el acto "para determinar las medidas a adoptar ante la incomparecencia del señor Al-Thani como se presumía", pero "el tema está en que también no ha comparecido su representación letrada".

Por parte de la Fiscalía, añadió Valverde, "se ha solicitado al Juzgado que, además de proceder con esa orden de detención internacional, se requiera a la letrada del señor Al-Thani que demuestre por qué no ha acudido, para que en el caso de que no haya ninguna justificación lógica, se tramite una solicitud de medida disciplinaria al colegio de abogados”.

El letrado resaltó que por la incomparecencia del jeque Al Thani y su famlia "su señoría ha decidido tomar esta medida", aunque la magistrada les ha informado que "parece ser que el señor Al-Thani, a través de un informe llegado a través de Euro Juice, ha estado tratándose de una pancreatitis en Doha y ha sido trasladado a un centro sanitario de Londres, donde se encuentra ahora".

A partir de este momento los pasos a seguir pasan por que se les "va a dar traslado de todas las actuaciones", según Valverde, quien señaló que se han "adherido todos a la petición del Ministerio Fiscal de esa orden de detención para terminar de una vez por todas esta instrucción”.

Paco Valverde subrayó que “el juzgado está haciendo todo lo que puede hacer" ante la obstrucción "contumaz" de la familia Al-Thani, de quien dijo que no saben "si quiere esconder algo que no quiere que se sepa o que no tiene la valentía para enfrentarse a la justicia española".