Roberto Bautista podrá luchar por volver a ganar la Copa Davis, tras la emocionante que levantó en 2019. El castellonense, junto a Carlos Alcaraz (número uno del mundo), Pablo Carreño (15º) y Marcel Granollers (12º en dobles), son cuatro de los cinco jugadores seleccionados por el capitán, Sergi Bruguera, para formar parte de la formación española que disputará la fase final de esta competición, en el pabellón Martín Carpena de Málaga, del 22 al 27 de noviembre.

Bruguera, que antes del inicio de la competición dará a conocer el quinto componente, mantiene la base de tenistas con los que ha contado en el presente curso, con el murciano como líder de una escuadra en la que no figura Rafa Nadal, quien no entró en las dos anteriores convocatorias, algo que el mallorquín ya pactó.

Grandes resultados

Bautista fue el único integrante de la selección que fue capaz de sumar, en la fase clasificatoria de València, un punto para España contra Serbia, Canadá y Corea del Sur. Además, el castellonense ha encadenado siete triunfos seguidos en la competición desde que, en noviembre del 2019, cayera en semifinales con el ruso Andrey Rublev.

Previamente, el de Benlloc ganó, en la Davis 2022, a los rumanos Gabi Boitan y Marius Copil.

Esta competición quedará en el recuerdo de Rober, tal y como ocurrió en la edición del 2019 que fue muy especial para él, ya que abandonó la concentración por el fallecimiento de su padre y volvió para jugar y vencer en el primer enfrentamiento de la final en la que España superó a Canadá (Bautista doblegó entonces al prometedor Felix Auger-Aliassime).

«Me encuentro mucho más cómodo jugando la Davis que años atrás», dijo tras su buen papel en València, en septiembre. «Me siento con más experiencia y manejo mejor los partidos, me he encontrado muy a gusto y he podido competir a mi mejor nivel, cosa que no es fácil», subrayó.

El rival

Croacia será el rival de España en los cuartos de final. Marin Cilic (16º del mundo) liderará a los balcánicos, que también contarán con Borna Boric (27º), Borna Gojo (182º) y la pareja de dobles que forman Mate Pavic y Nikola Mektic, una de las mejores de los últimos años, primera del ránking al finalizar el 2021: sus integrantes son séptimo y octavo de mundo.