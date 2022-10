Costa acusa al equipo arbitral del Mallorca-Espanyol de provocarles

El Mallorca-Espanyol fue apasionante e hizo vibrar, como pocas veces al estadio de Son Moix, cuya hinchada está enganchadísima con su equipo y con la propuesta del mexicano Javier Aguirre, que, ciertamente, pese a no ser muy ofensiva (anoche empezó con un solo delantero, el ‘pirata’ Muriqi, frente a los tres delanteros de Diego Martínez) jamás le quita la cara al partido y pelea los 90 minutos (y más) por arrancar los puntos que van a necesitar, como cada año, para salvarse.

El 1-1 de anoche no premió los 20 primeros minutos del segundo tiempo de los rojillos, que fueron una auténtica exhibición de fútbol y poderío. El Mallorca mereció, finalmente, la victoria aunque solo fuese por el hecho de que el colegiado castellano Isidro Díaz de Mera y, por descontado, su ayudante en el VAR, el aragonés Jaime Latre, que más que ayudarle le permitió errar, no señaló un claro penalti, de Oliván a Ángel.

Árbitro tarjetero

Eso sí, Díaz de Mera demostró tener un nulo control del partido y buena prueba de ello es que se creyó que lo mejor era empezar a enseñar tarjetas. Hasta seis cartulinas mostró el colegiado castellano, que acabaría expulsando, ya en el banquillo, a Maffeo y, por descontado, al bueno de Aguirre, en los minutos finales por, simplemente, pedirle que fuese a ver al VAR la acción punible de Oliván sobre Ángel.

Es verdad, que el juego aguerrido de los rojillos les ha convertido, según las estadísticas ligueras, en el equipo más tarjeteado, en estos momentos, del campeonato, con 47 cartulinas. Como dijo graciosamente anoche Aguirre, siempre dispuesto a tomarse con humor incluso los momentos o las acciones más negativas, “ni la suerte n el árbitro entrenan conmigo. Siempre he defendido el VAR, siempre, pero lo que nunca entenderé, bueno, ni yo ni casi nadie en el fútbol, es cuando van a ver la jugada y cuando no. Y esta vez decidieron no ir a verla, por eso protesté”.

"Nosotros estamos muy expuestos con muchas cámaras, pero a los árbitros nunca se les ve lo que dicen y, a veces, nos ponen a mil"

Pero hubo más, mucho más, ante el micrófono televisivo de Isaac Fouto, de LaLigaTV en Movistar, el excelente lateral Jaume Costa hizo una crítica durísima al equipo arbitral de este Mallorca-Espanyol, acusándole de provocarle a él y a sus compañeros con frases y palabras poco adecuadas “cuando alguien, como un futbolista, tiene las pulsaciones a mil”.

Costa, profesional desde hace 14 años, sabe lo que dice y conoce perfectamente a todos los árbitros de Primera División, tanto que hasta los tutea. “Isidro es un buen árbitro, pero se le ha ido el partido con tantas tarjetas. Y, respecto a la jugada del penalti, simplemente le hemos pedido que fuese a mirarlo, nada más, pero ya sabemos cómo va el VAR. Y no es una opinión solo nuestra, no”.

Y fue entonces cuando, ante la sorpresa de Fouto, y siguiendo una polémica muy, muy, similar a la desatada recientemente entre Mateu Lahoz y Sergio Canales en el Cádiz-Real Betis, cuando el popular colegiado acabó expulsando al bético, Costa señaló que el equipo arbitral “a quién no siguen las cámaras y, por tanto, no se puede escuchar lo que dicen”, se pasó el partido diciéndoles palabras y frases, tanto el árbitro de campo como sus jueces de línea, “que, a veces, nos ponen a mil y por eso saltamos”.

La experiencia y veteranía de Costa, que hizo estas declaraciones siempre, siempre, con un tono tremendamente didáctico y muy, muy, conciliador, aunque con un puntito, por supuesto, de crítica, como le ocurrió, poco después de ser expulsado a Canales (“si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales”, se quejó el bético), le permitió señalar que “debo hacer un llamamiento porque llevo muchos años en esto y me llevo muy bien con todos los árbitros: deberían tener cuidado con las cosas que dicen, porque todos llevamos las revoluciones a mil”.

Un Costa conciliador

En ese sentido, no solo señaló a Díaz de Mera sino también, también a sus linieres. “El comportamiento de Isidro es ejemplar, pero algunos de sus líneas dicen algunas palabras que te enervan y te hacen hacer o decir cosas que no quieres y que te pueden propiciar la expulsión, como lo que ha ocurrido con nuestro banquillo, al expulsar a Meffeo y al ‘mister’”.

Costa insistió, con tono de buen veterano, muy conciliador, que “ellos (el equipo arbitral) también deberían empatizar con nosotros y ayudarnos. Nosotros estamos muy expuestos con muchas cámaras, pero a los árbitros nunca se les ve lo que dicen y, a veces, nos ponen a mil. Lo único que pido es respeto. Después los perjudicados somos nosotros porque la Federación está atenta y te sancionan”.

Por cierto, en mitad de la entrevista, Fouto trató, con gran habilidad, de sacarle a Costa qué palabras o frases escucharon los futbolistas de Diaz de Mera y sus ayudantes y Costa prefirió no comentarlas “entre otras cosas porque me las han comentado los compañeros y, además, lo único que quiero es hacer un llamamiento a que empaticen con nosotros, como nosotros tratamos de llevarnos bien con ellos”.