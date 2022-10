La previa | El Peñíscola visita Martorell para alargar su pleno

Al Servigroup Peñíscola le toca jugar como visitante en la séptima jornada de liga jugando contra el Sala 5 Martorell este sábado a las 19.00 horas. El equipo dirigido por Santi Valladares buscará la séptima victoria de la temporada ante un recién ascendido que ha comenzado muy bien la liga.

Conseguir los tres puntos en Martorell será otro desafío para el Peñíscola en busca de prolongar su imbatibilidad. Seguir con el pleno de puntos posibles pasa por intentar ganar en una pista donde de momento el conjunto local no ha perdido en los tres partidos jugados, con dos victorias y un empate. El histórico club catalán ha regresado a la categoría de plata con fuerza, poniendo en muchas dificultades a todos los rivales; y llega a esta jornada quinto con 10 puntos en un bloque que mantiene bastantes jugadores que lograron el ascenso.

La plantilla del Peñíscola llega al partido con el subidón de la remontada contra Zaragoza, pasando el 0-3 al 4-3, pero con el aviso de que a pesar de ser líder el trabajo aún no está hecho y cualquier equipo puede complicarles un partido se no están acertados. Valladares tendrá a su disposición a los jugadores habituales de los últimos partidos no pudiendo contar con Xavi Cols y Rafa López. Haga lo que haga, el Peñíscola mantendrá el liderato.

Ambos equipos ya se vieron las caras el 9 de septiembre en un partido amistoso de pretemporada que se saldó con victoria 2-5 para el Peñíscola en lo que fue el último partido de preparación antes del inicio de liga.