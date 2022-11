Un murmullo recorría la plaza Mayor cada vez que Alberto Ginés se asomaba a la zona de competición. Aunque el público por lo general era profano en temas de escalada, la presencia de un reciente campeón olímpico ante sus paisanos levantó una enorme expectación. Él fue desde el primer segundo la gran atracción de la última prueba de la Copa de España, también valedera para el Campeonato de España. Un espectáculo inédito en el entorno monumental, desde luego. La respuesta, dentro de una organización cuidada al milímetro, fue exitosa.

No sin suspense, Ginés, aclamadísimo por los suyos y antes y después de hacerse numerosas fotos con todo aquel que se lo pidió, cumplió el pronóstico y se proclamó campeón de España en la modalidad de bloque (boulder). La Copa de España no la ganó porque no participó en el resto de pruebas del calendario, centrado como está en las citas internacionales. De él no solo atraen sus éxitos, sino el desinhibido personaje que se ha construido en Twitter e intervenciones televisivas, pero convendría no olvidar que tiene solo 20 años. Cuando alcanzó el último bloque, en el que necesitaba hacer ‘top’, respiró aliviado. Su mezcla entre habilidad y fuerza resulta hipnótica.

Guillermo Peinado --campeón de la Copa-- y Mikel Linacisoro le acompañaron en el podio. Otro extremeño, el veterano placentino Javier Cano, concluyó quinto, en lo que fue ha sido un fin de semana importantísimo para la escalada extremeña. Es escaparate para esta modalidad tan emergente resultó inmejorable, incluyendo la retransmisión por Teledeporte.

En categoría femenina, Antía Freixa no logró meterse en la final, que se llevó con una gran reacción en los dos últimos bloques la valenciana Lucía Sempere, seguida de Aída Torres e Iziar Martínez.

El público aclamó a Ginés, sí, pero pareció gustarle más la espectacularidad espídica de la modalidad de velocidad, con el pulso directo entre dos escaladores para ver quién llega antes a la cima. En este sentido, Erik Noya --ganador del Campeonato de España pero no de la prueba de la Copa-- se metió en el bolsillo a todos venciendo a Unax Uterga. En categoría femenina venció Carla Martínez por delante de María Laborda.