El tenista español Rafa Nadal inicia este domingo las Finales ATP con su debut ante el estadounidense Taylor Fritz, dentro de un Grupo Verde en el que parte como favorito aunque tendrá que sacar su mejor versión sin rodaje los últimos cinco meses, en busca de alzar el gran título que falta en su palmarés como broche a un épico 2022.

"Me ha faltado ser mejor. Me he clasificado 17 veces, pero no he estado competitivo esas 17 veces. Me ha faltado ser mejor en pista cubierta, en condiciones rápidas. Históricamente ha sido la peor superficie para mí", dijo el balear el viernes en la presentación del torneo en Turín (Italia), recordando la semifinal perdida en 2020 ante Daniil Medvedev como su espinita más reciente.

El campeón de 22 'Grand Slam' no oculta tener sus puntos débiles, pero sin duda tiene otras muchas virtudes que, por matemática pura, bien pueden valer este año para proclamarse Maestro por primera vez y cerrar como número uno la temporada por sexta ocasión. El 2022 del balear se recordará por los regresos triunfales tras lesión.