La Real Sociedad ha renovado el contrato de su entrenador, Imanol Alguacil, hasta 2025, ha informado este lunes el club guipuzcoano. Ambas partes ya habían adelantado en las últimos semanas la cercanía de un acuerdo que ha visto la luz una vez el equipo ha alcanzado el parón por la disputa del Mundial de Qatar.

La renovación de Alguacil se anuncia después de que la Real Sociedad haya llegado al parón por el Mundial en tercera posición de LaLiga y clasificado para octavos de la Liga Europa después de quedar primero de su grupo por delante del Manchester United.

Alguacil se hizo cargo del equipo por primera vez en marzo de 2018 en sustitución de Eusebio Sacristán y debutó con un 0-0 en Ipurua frente al Eibar. Sumó 16 puntos en los nueve partidos en los que dirigió a la Real y, al término de aquella campaña, regresó al filial realista hasta que en diciembre de 2018 fue nuevamente requerido para sustituir al cesado Asier Garitano.

Desde entonces el oriotarra ha sido el inquilino del banquillo de un equipo que, con él al mando, no ha parado de crecer, ha logrado tres clasificaciones para la Liga Europa de forma consecutiva y la Copa del Rey de 2020, el primer título tras 32 años de sequía.

Su renovación había generado mucho ruido en los últimos meses porque no se acababa de producir y su contrato vencía el 30 de junio de 2023, pero Alguacil nunca ha dudado. El pasado mes de septiembre lo dejó claro: “No hay problema en que acabe contrato este año porque, cuando el club decida, nos sentaremos y no habrá ningún problema. Yo tengo claro dónde quiero estar y mejor que aquí no voy a estar en ningún lado”, afirmó.

Jokin Aperribay, hace diez días, avanzó la inminencia de la firma. “La conversación con Imanol ya fue, pero fue en agosto. A partir de ahí buscaremos el momento para poder concretar lo que hablamos entonces. Hemos tenido muchos partidos y ya sabemos con qué intensidad se toma las cosas Imanol, pero estoy seguro de que se concretará pronto”.

Con la continuidad de Imanol Alguacil asegurada hasta 2025, el banquillo de la Real Sociedad sigue gozando de una estabilidad pocas veces vista. El oriotarra, en sus casi cuatro temporadas al frente del equipo, suma 199 partidos, con un balance de 94 victorias, 51 empates y 54 derrotas. Como finaliza la Real Sociedad en su comunicado oficial, “la trainera txuri urdin seguirá con su mejor patrón a bordo”.

Tras firmar su nuevo contrato, Alguacil comparecerá en rueda de prensa este mediodía junto con el presidente, Jokin Aperribay, y el director deportivo, Roberto Olabe.