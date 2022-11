Dos triunfos y una derrota. Ese ha sido el saldo de los tres representantes provinciales en el grupo VI de Tercera Federación. Los tres actuaban como visitantes. El Castellón B y el Roda saldaron con tres sus puntos los duelos disputados frente al Acero y Elche Ilicitano, respectivamente. Por su parte el filial del Villarreal salió goleado de su visita al campo del Orihuela.

Orihuela – Villarreal C (3-0)

Derrota contundente la que encajó el Villarreal C en Los Arcos donde el Orihuela no le dejó opción. El 0-0 sólo duró hasta el minuto 24. A partir de ahí el conjunto alicantino cobró protagonismo y no le pudo aguantar el ritmo al conjunto ‘escorpión’.

Sergio Camacho, en la primera parte, y Lolo Ivars y Unai Albisua, en la segunda, firmaron los goles. La escuadra vila-realense formó con Rubén Gómez; Marcos, Abraham del Moral (Anton, min. 62), Hugo Pérez, Mangel; Iván Ramos (Álex Jiménez, min. 54), Ortega, Clavijo, Sergio Hinojosa (Bonfiglio, min. 64); Ríchard; y Jorge Pascual (Pau Vidal, min. 71).

Acero- Castellón B (0-1)

El filial albinegro cosechó la segunda victoria de la temporada, la primera lejos del Javier Marquina, tras superar al Acero en El Fornás. El partido se decantó a favor de los muchachos de Álex Jiménez en el minuto 18, con un lanzamiento de Fermín Rodríguez que encontró la colaboración de la defensa para besar las mallas del equipo porteño. Luego a sufrir y a sacar adelante la importante victoria.

Hacía cuatro jornadas que los castellonenses no celebraban un triunfo. Los albinegros formaron con Charly Florencio; Albert Núñez (Álex Pons, min. 77), Sergio Miñana, Luca Martín, David Isierte; Mauri (José Albert, min. 68), Mauro Costa (Pablo Roig, min. 77), Víctor Ferrando (Diego Radiu, min. 77), Nacho Gimeno (Germán Lidón, min. 77); Fermín Rodríguez y Alvin Joe.

Elche Ilicitano – Roda (0-1)

Te puede interesar: Deportes ¿Una nueva categoría de fútbol entre la Tercera Federación y la actual Preferente?

Sobre la bocina. Un gol en el minuto 93 del mediocentro burrianense Kike Ferreres le dio los tres puntos al Roda en su visita al feudo del Elche Ilicitano. Allí el equipo de Jordi Benavent sumó tres puntos de oro, y además sumó la segunda victoria consecutiva.

El equipo gualdinegro formó con Jorge Rives; Luismi Ruiz (Kike Ferreres, min. 70), Ángel Ortega, Carlos Inglada, Alberto Ramos; Charlie Meseguer (Chavero, min. 89), David Guinot, Juancho Pérez (Charly Gracia, min. 55), Carlos Segura (Martí Prera, min. 70); Aaron Gallego y Marc Cosme (Mario Beunza, min. 89).