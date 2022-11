El VII Open Internacional de Tenis Femenino WTA Nules 15.000 $-Trofeo VRP Electric ja coneix les seus dos finalistes, que botaran a la pista central del Club Scude Nules aquest matí, a partir de les 11.00 hores.

La jornada del dissabte va arrancar amb les dos semifinals, que es van disputar de forma simultània, també a les 11.00 hores. En la pista central, l’última espanyola supervivent del torneig, la vila-realenca Noelia Bouzo (quarta màxima favorita), va aconseguir el passe a la final per la via ràpida, desplegant un gran tenis enfront de la sèrbia Mihaela Djakovic, per 6-1 i 6-0, en 49 minuts de joc.

De forma paral·lela, en la pista 3 de les instal·lacions de Nules, es va celebrar l’altra semifinal entre la vencedora de l’ITF de Castelló, la russa Alina Charaeva, enfront de la italiana Irene Lavino. Després de prop de dos hores de baralla, el partit es va decantar a favor de la primera, per un doble 6-4.

D’aquesta manera, Bouzo-Charaeva eixiran, a les 11.00 hores, a la pista central del Scude Nules, en la busca de la victòria d’aquest VII Open Internacional de Tenis Femenino WTA Nules 15.000 $-Trofeo VRP Electric, tot un èxit de participació i resposta del públic.

Durant tota la setmana, el Scude Nules està sent escenari d’un tenis d’un grandíssim nivell, amb molts partits decidint-se en el set final, fet que demostra la gran categoria de totes les participants. Cal recordar que, com al llarg de tota la setmana, l’entrada és totalment gratuïta. L’enfrontament entre la vila-realense Noelia Bouzo (quarta cap de sèrie) i la russa Alina Charaeva promet ser una gran final, com la resta de duels.

L’altre títol ja decidit

El divendres, les duples Jimar Geraldine Gerald-Antonia Samudio i Laura Boehner-Mihaela Djakovic es van enfrontar en un emocionant partit en la pista central. Després de forçar el tie-break, la parella formada por l’alemanya i la sèrbia es va veure obligada a retirar-se per lesió, proclamant-se campiones del quadro de dobles tant la xilena com la colombiana, quan el partit es trobava en el set definiu.