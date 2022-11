El seleccionador español, Luis Enrique, ha ofrecido una nueva sesión de 'streaming' en Twitch en la que ha hecho una referencia directa a Castellón tras recibir la pregunta de un aficionado referente a la práctica de la bicicleta, deporte al que el asturiano es asiduo. Una nueva conexión del entrenador con la provincia, ya que el pasado fin de semana, en otra aparición, apareció ataviado con un polo de La Bicicleta Café, una firma castellonense.

La mención a la provincia tiene lugar después de que el suscriptor de Twitch Sico Vale le preguntara: "¿Para la bici de carretera que prefieres, freno de zapata clásico o freno de disco?"

"¡Madre mía! Castellón es un paraíso", exclamó el seleccionador. "Ya he tenido la oportunidad de ir, además, con Kiko (García) de La Bicicleta de Castellón, he contado siempre con la invitación de ir a pedalear por allí y he hecho alguna carrera de BTT (bicicletas todo terreno)", detalló

"La verdad es que yo prefiero frenos de disco, me gustan más. Zapata está muy bien. He ido toda la vida con frenos de zapata, pero a mí me gusta la evolución. Y me gusta la sensación de los frenos de disco y sobre todo si te pilla en un puerto bajando y lloviendo, no hay color", indicó, respondiendo a la pregunta.