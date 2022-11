Betxí se viste de gala en la matinal de este domingo para acoger su carrera anual de montaña, una cita que año tras año gana en adeptos y que para su edición del 2022 reunirá a cerca de 800 runners.

Organizada por el ayuntamiento de Betxí, con el asesoramiento técnico de Run Addiction, y la colaboración especial de la Diputación de Castellón y el patrocinio de Facsa, Pavimbe, Pavimentos Villareal y Ruralnostra, se celebra el VIII Trail Pics de Betxí, carrera de trail running de 16.4 kilómetros y con un desnivel positivo de 700 metros. a su vez, ya por séptimo año, también habrá una prueba menos exigente, la popular VII Marxa Pics de Betxí, de 9.3 kilómetros y un desnivel +262 metros.

Ambas citas, abiertas tanto para corredores federados como para no federados y senderistas, tiene en el VIII Trail Pics su carrera competitiva, mientras que la VII Marxa Pics es una prueba no competitiva y, por tanto, esta última no tendrá entrega de trofeos.

La Plaça Major de Betxí será el centro neurálgico de ambas citas, que arrancarán a la vez, a partir de las 9.00 horas, mismo emplazamiento en el que estarás establecida la línea de meta.

Entrega de dorsales

Cabe recordar que para aquellos runners que durante el sábado no pudieron acercarse a Betxí a recoger el dorsal, podrán hacerlo este domingo de 7.30 a 8.30 horas en la Plaça Major.