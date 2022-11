Dura derrota del Bisontes Castellón contra el Family Cash Alzira 1-2 en un partido donde mereció ganar. Dos errores prácticamente consecutivos en la segunda parte en poco más de un minuto permitieron al Alzira remontar el partido. El Bisontes Castellón salió al partido enchufado. En el primer minuto, David Señoret envió la pelota a la cruceta y en el segundo Mauro Sánchez puso el 1-0 con un fuerte punterazo. El dominio de los locales continuó y Lorca estuvo cerca del segundo.

Respondió en el minuto ocho tímidamente el Alzira con dos disparos de Naranjo y Rubi que paró Marcos Ferreira. Aún en la primera parte, Ramón Vargas estuvo muy cerca de hacer el segundo gol local con un remate al palo.

Tras el descanso, los de Manolín continuaron buscando el segundo mientras el Alzira no lograba generar ocasiones. Nacho Serra tuvo que intervenir dos veces para despejar los lanzamientos de David Señoret y Beto. Con el 1-0 en el marcador se llegó al minuto 25 de encuentro. Gustavao empató el partido 1-1 después de un error local. La cosa no quedó ahí y algo más de un minuto de juego después, Marcos Ferreira se equivocó en una salida y lo aprovechó Pedro García para remontar 1-2. En un visto y no visto el Alzira se había aprovechado para girar el marcador.

Quedada tiempo y los azulones no se rindieron. El meta visitante paraba y volvía a parar. A ocho minutos del final, Beto remató al poste en una acción de falta indirecta siendo el tercer lanzamiento a la madera de la tarde. El tiempo apremiaba y Vargas salió de portero-jugador. No pudo empatar el Bisontes pese a la ocasión que tuvo en los instantes finales. Una injusta derrota que deja al cuadro azulón en la octava posición de la tabla con 16 puntos, pero a tan solo uno del quinto clasificado, el Sala 10 Zaragoza.