La historia de vida del fondista del momento: Thierry Ndikumwenayo

Es poseedor de la mejor marca mundial del año 2022 y séptima de todos los tiempos en los 3.000 (7:25.93), lidera el circuito mundial de cros con 3.840 puntos y sueña con conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Thierry Ndikumwenayo (Burundi, 26 de marzo de 1997) es uno de los hombres del momento y disfruta, en su día a día, de todo lo que está consiguiendo. Pero detrás de todos los éxitos que ahora le están llegando, hay una historia de superación digna de ser contada.

El atleta del Playas de Castellón, que hace algunas semanas logró la nacionalidad española por carta de naturaleza, abandonó su país con apenas 18 años en busca de un futuro mejor. En Burundi dejó a sus padres y a sus ocho hermanos (son seis chicos y tres chicas), así como al resto de la familia, y emprendió una nueva vida en Alicante, a donde llegó de la mano del entrenador Llorenç Solbes, quien había visto en él unas cualidades especiales, con un visado de tres meses.

Hasta ese momento, Thierry alternaba los estudios con el atletismo, pero no a nivel profesional como lo hace ahora. «En mi país no había tantas competiciones y no podía correr tampoco con los mayores, por eso cuando se me brindó la posibilidad de venir a España no lo dudé. Mi familia entendió y aceptó que era venir para trabajar, y ahora están muy orgullosos de mí», confiesa el atleta playero.

Becado por el Playas

Tras una primera etapa en Alicante y un posterior regreso a Burundi, en 2016 el Playas llamó a su puerta, ofreciéndole una beca para competir con el equipo castellonense y residencia. Desde entonces, vive en Gaetà Huguet con otros compañeros como Víctor Ruiz, gracias al acuerdo firmado entre el club y la Diputación Provincial. «Cuando vine a España no sabía nada de atletismo y empecé de cero. Ahora me cuido mucho la alimentación y tengo una dieta marcada, y entreno cuatro o cinco horas al día (series y gimnasio)», explica.

En Castelló es Pepe Ortuño quien le entrena y con él ha conseguido sus mejores resultados. «Yo buscaba un sitio donde pudiera estar bien y aquí soy muy feliz. Cuando vine no tenía ningún amigo, pero ahora soy uno más», desliza con un castellano que empieza a dominar, al tiempo que confiesa que le encanta la paella y el arroz negro, y que conoce distintos municipios de la provincia, como Sant Joan de Moró, donde residió seis meses junto al entrenador del club playero, Tomás Fandiño.

En este buen ambiente es donde ha dado un paso más al frente en su carrera como atleta profesional y su ambición ha de llevarle hasta donde él quiera porque, por potencial y cualidades, no será. «Sueño con conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos con España o en un Mundial. Mi especialidad son los 5.000 (los 3.000 no son olímpicos), pero tampoco descarto probar suerte en los 10.000 más adelante. Esa es la evolución normal», reconoce Thierry, que ha estado compitiendo --y ganando-- en los últimos cros por toda España como preparación a la temporada en pista cubierta.

De hecho, venció el Cros de Alcobendas de etiqueta Gold de la federación internacional de atletismo (World Athletics) el pasado fin de semana, hizo lo propio días atrás en el Cros Internacional de Itálica en Sevilla y tampoco dejó escapar el triunfo en el Cros de Atapuerca.

Cambio de rutina

Este mes de diciembre seguirá entrenando pero competirá menos. En el horizonte está el Campeonato de Europa de Cros por Clubes que se celebra en Orpesa en febrero, donde el Playas ejercerá de anfitrión y Thierry será el rival a batir. Después aparece en el calendario el Mundial y allí ya le gustaría competir como ciudadano español que ya es (lleva residiendo en España siete años). Para ello, tenía previsto esta misma semana formalizar su DNI y realizar la jura de bandera, y quedaría a la espera de que World Athletics, la federación internacional, haga el cambio de licencias entre federaciones y pueda debutar, tras tres años de espera, con la Roja. Un sueño para Thierry Ndikumwenayo.