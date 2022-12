Un año más, el CD Almazora ha firmado una gran presentación oficial de todos sus conjuntos. El club, en el acto realizado esta misma mañana, ha contado con la presencia de todos sus equipos, desde los más pequeños, hasta el Amateur que milita en Preferente.

Estos son 22 equipos federados en la escuela, donde hay inscritos 9 equipos F8 y 13 equipos F11 además de la escoleta no federada (el futuro del club): Prebenjamin B y A, Benjamín A, B y C, Alevín A, B y C + alevín femenino, Infantil A, B y C, Cadete A, B, C, D, Juvenil A, B y C, Amateur Masculino y Femenino y Primer equipo.

Destacar la gran apuesta por el fútbol femenino con la creación de esta sección con dos equipos y con la mirada puesta en la creación de más categorías de cara a la temporada que viene. En total, el club cuenta con 371 deportistas federados y con 52 técnicos en activo para la formación de todos los jugadores del club.