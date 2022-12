El Roll In Castellón se abre paso en el patinaje nacional

Una temporada para enmarcar. El trabajo que desde hace cinco años se viene realizando en el Roll In Castellón ha empezado a dar sus frutos y en el club de la capital de la Plana no pueden estar más satisfechos. Pese a que su proyecto está basado en la formación, los primeros éxitos más destacables han llegado en la presente temporada y la entidad que preside Mario Alonso pide paso a nivel nacional. «Estamos muy satisfechos porque somos un club relativamente nuevo, con 74 patinadores federados y entre 85 y 90 no federados, y poco a poco van llegando nuestros primeros éxitos», reconoce el máximo dirigente del club.

El logro más importante fue el conseguido por Francisco Martí en Parla. El patinador arrasó y se proclamó campeón de España en las pruebas de Sprint, 3.000m línea y 8.000m puntos en la categoría Master 60. A su medalla se sumó la plata de Carla Sesgado (U10, más de diez años), quien finalizó en un meritorio segundo puesto en el Campeonato de España Roller Freestyle Street de Bilbao. Además, a nivel autonómico, Adrián Sesgado fue el ganador en la Liga Roller freestyle (U10); Oriol Beltrán se impuso en la Liga Autonómica Scooter Park en categoría absoluta (Cullera), mientras Miquel Salvador (sub-16) y Arnau Batalla (absoluta) lograron el triunfo en la Scooter Street en Alcoi. Fomentar el patinaje Pese al gran crecimiento experimentado por el Roll In Castellón en la última temporada, Mario Alonso insiste en que el objetivo prioritario es enseñar a patinar para potenciar el componente competitivo: «Queremos fomentar el patinaje y, a partir de ahí, abrimos las puertas a los que quieran competir». El presidente de la entidad castellonense va más allá y resalta las excelentes condiciones que presenta la provincia para la práctica de este deporte, al igual que sucede con otras modalidades, y en este sentido comenta que «es completamente plano y tenemos un tiempo magnífico en el que apenas llueve 40 días al año. Solo hay que salir de paseo por Benicàssim o Castelló para ver un montón de patinadores». Una práctica que, para Mario Alonso, gusta mucho a los más pequeños: «Niños y patines es una fórmula de éxito. No hay ningún niño que no se divierta con unos patines, por eso nosotros formamos desde pequeños de tres años hasta adultos de 70». «Es que el patinaje es un deporte que hace que actives todo tu cuerpo y a nivel mental te hace que te olvides de cualquier problema», concluye.