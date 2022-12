Nahuel Molina fue este verano uno de esos fichajes que el Atlético de Madrid ha filtrado incansablemente durante semanas antes de que sea oficial. Cuando el club rojiblanco hizo oficial la contratación del lateral, todo el mundo sabía ya que el Metropolitano iba a ser su siguiente destino. La diferencia con anteriores incorporaciones (y las que vendrán), es que ni siquiera fue el club el que le dio rango de oficialidad.

Antes de que llegara el comunicado colchonero, su amigo Rodrigo de Paul cometió una inocente imprudencia. A través de sus redes sociales, publicó una foto de su nuevo compañero en el vestuario del Atlético, con una camiseta de entrenamiento del club. La borró poco después, pero en estos tiempos basta con que una publicación exista durante unos pocos segundos para que todo el mundo la vea.

Viejos conocidos

A De Paul le pudo la emoción de dar la bienvenida a un viejo amigo. No solo eran compañeros en la selección argentina, con la que este domingo juega la final del Mundial de Qatar contra Francia, sino que también lo habían sido una temporada antes en el Udinese. Como en Madrid, en Italia el centrocampista también había ejercido de cicerone del lateral.

Tan amigo es De Paul de anticiparse a la hora de dar noticias que fue quien hizo saber a Nahuel que había sido convocado por primera vez con Argentina. "Estaba en mi casa y me llama Rodri con Correa y me decían 'felicitaciones, felicitaciones. Espero que no te agrandes ahora. Te lo mereces'. Yo no entendía nada. Hasta que me dijeron que me habían convocado de la selección. Ni me había enterado", contó en su día el lateral.

También les unía haber desembarcado en el Atlético como peticiones expresas de Diego Pablo Simeone. De Paul fue, al margen de Griezmann, la gran apuesta del club en el primer verano de pandemia, pagando 35 millones de euros con él. Nahuel, por su parte, fue en el último mercado el elegido para reemplazar a Trippier (que se había marchado en enero al Newcastle) a cambio de unos 15 millones.

Mal arranque

El problema para ambos en estos primeros meses de reencuentro en un vestuario es que las cosas no les han salido como esperaban. El Atlético está firmando una de sus peores temporadas de los últimos tiempos, eliminado de la Champions como último de su grupo y a 13 puntos del líder Barça en LaLiga, después de apenas 14 jornadas disputadas.

Ambos han sido foco de las críticas del Metropolitano. El lateral no está haciendo olvidar a Trippier y el centrocampista acumula muchos fallos en momentos clave de los partidos. Nahuel sí venía siendo suplente en muchos partidos, pero De Paul conserva intacta la confianza en él de Simeone. Y los dos, pese a no estar ni mucho menos brillando, cuentan también con el respaldo total de Lionel Scaloni en este Mundial.

Casi inédito Correa

Ángel Correa, el tercer representante del Atlético en la albiceleste, ha corrido peor suerte. Convocado a última hora por la lesión de Nico González, solo ha participado cuatro minutos en el duelo de semifinales contra Croacia, con el choque ya decidido.

De Paul ha sido titular en todos los partidos de Argentina en este Mundial y jugó los 90 minutos en los cuatro primeros. En cuartos y en semifinales, partidos a los que llegó con molestias físicas, fue sustituido en la segunda mitad. Scaloni ha ido variando su línea de centrocampistas, con apariciones alternas de Di María, Papu Gómez, Mac Allister, Enzo Fernández, Paredes y Guido Rodríguez por el once. El único intocable ha sido De Paul.

Nahuel Molina, por su parte, solo ha arrancado desde el banquillo en el segundo duelo de la fase de grupo frente a México, tras no completar una buena actuación en el debut con derrota ante Arabia Saudí. Regresó para el decisivo duelo frente a Polonia, en el que sirvió una asistencia a Mac Allister, y ya no ha perdido la condición de titular. Su momento cumbre en el Mundial llegó ante Países Bajos, marcando el primer gol de la albiceleste.

Ahora, ambos están a un partido de convertirse en campeones del mundo. Un escenario de éxito que contrasta con el presente que vivían en el Atlético hace apenas un mes. Qatar, en definitiva, ha acabado por ser un oasis futbolístico para De Paul y Nahuel.