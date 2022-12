Luis De la Fuente (nacido en Haro, La Rioja, hace 61 años) toma el mando de la selección española en sustitución de Luis Enrique tras un largo periplo en las categorías inferiores, en las que ha conseguido grandes éxitos como el título en los Campeonatos de Europa Sub’19 y Sub’21 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Jugó en el Athletic de Clemente y en el Sevilla de Azkargorta y desde 2013 ha ejercido de técnico en la Federación Española. Ahora tienen la misión de iniciar una nueva era con España.

Pregunta: Asume la dirección de la selección española en un momento complicado tras el fracaso del Mundial de Qatar’2022. ¿Cuáles son sus objetivos prioritarios?

Respuesta: Siempre que termina una competición y no se alcanza el objetivo se pasa por una pequeña etapa de transición en la que parece que no se han hecho bien las cosas, y no ha sido así. Se han hecho muchas cosas bien. Mi objetivo es consolidar todos los aspectos positivos que ha habido durante este tiempo con el anterior seleccionador, Luis Enrique, e intentar plasmar también mi hoja de ruta para cumplir los objetivos deportivos que son, lógicamente, ganar todos los partidos que tenemos y las competiciones que tengamos que afrontar.

P: Usted aseguró en su presentación que la idea, el modelo, es innegociable, pero que habrá modificaciones con su particular libreto. ¿Qué cambios pretende hacer?

R: Como concepto en general yo me identifico con la idea y el modelo de juego que tiene la selección española. Un modelo reconocido en todo el mundo. Pero cada entrenador tiene sus matices y su particular punto de vista que hacen diferente el desarrollo de esa idea. Yo lo que pretendo es mantener el juego de posesión y de asociación, que considero que se adapta muy bien a nuestro perfil de futbolistas.

Pero también dotar de otros registros al equipo: me gustan las transiciones rápidas, me gusta tener jugadores rápidos que corran a los espacios y soy un convencido de atacar muchas zonas de remate y para eso hay que suministrar muchos balones a los delanteros. Con toda esa coctelera de ideas creo que que seríamos un equipo muy completo.

P: ¿Cree que España puede volver a ser candidata a ganar el Mundial de 2026?

R: No sé si estaré yo. Jajajajajaja… Yo siempre considero que España es candidata a ganarlo todo. De momento, lo que me preocupa, son los compromisos más inmediatos: los dos partidos de clasificación para la Eurocopa contra Noruega y Escocia. Ni siquiera pienso en la final de la Nations League del mes de junio. Estos dos partidos son muy importantes porque son nuestro estreno y representarán una forma de presentarnos al gran aficionado. Lo afrontaremos con mucha ilusión con el objetivo de dar lo mejor de nosotros mismos. Nosotros tenemos que aspirar siempra a lo máximo.

P: Pero su proyecto debe ser de largo recorrido. Usted es un seleccionador que viene a liderar un cambio…

R: Sí. Tengo la total y absoluta confianza del presidente Rubiales, de toda la Federación Española, sé que cuentan conmigo, pero también sé como es el fútbol. Estoy feliz porque tengo la posibilidad de dirigir a la selección y me centro en los dos primeros compromisos inmediatos.

Si todo va bien, entiendo que seguiremos hasta el siguiente Mundial. Pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. De momento, insisto, quiero disfrutar con este nuevo proyecto, que es muy bonito, muy atractivo, de máximo nivel. Y no pienso más allá. En el fútbol me he vuelto muy cortoplacista. No pienso en lo que va a pasar el día de mañana.

P: Para usted, ¿ser seleccionador de la absoluta es la culminación de su carrera tras pasar por todas las categorías inferiores?

R: Sí. Yo tengo una frase recurrente: siempre se puede mejorar y yo el primero. Creo que he llegado a lo máximo que puede aspirar cualquier entrenador: ser seleccionador de su país. Pero hay que mejorar. No basta con llegar. Hay que tener resultados. Y en base a esos resultados, prolongar mi continuidad en este cargo durante mucho tiempo. Entonces si que habré conseguido ese objetivo que algún día me había planteado.

P: ¿Se lo esperaba?

R: No. Porque yo vivía feliz en mi trabajo, con unos retos muy bonitos, buscando la clasificación para el Europeo y los Juegos Olímpicos. Yo estaba perfectamente ubicado y pensé que Luis Enrique podía seguir perfectamente. Fue una sorpresa.

P: ¿Qué falló en Qatar?

R: El fútbol es muy sencillo. Si uno no obtiene los resultados, la presión de los aficionados y de los medios de comunicación puede hacer mella en el entrenador. Pero de verdad creo que se ha hecho un gran trabajo. Luis Enrique ha hecho mucho por la Federación Española. Ha dejado un gran equipo. Creo que hay una base muy sólida de cara al futuro.

P: ¿Hubiera hecho alguna cosa diferente? ¿En la convocatoria? ¿En el planteamiento de los partidos?

R: Seguro que sí. No sé si hubiera sido mejor o peor, pero seguro que sí. Como cualquier entrenador. Pero eso es la riqueza del fútbol. No hay un copia y pega. Cada uno aporta su visión subjetiva en determinados aspectos, esos matices que hacen que el fútbol evolucione y mejore.

P: ¿Ha hablado con Luis Enrique?

R: Sí. Hemos intercambiado mensajes. Me envió un mensaje muy cariñoso y yo también a él. Tenemos muy buena relación. Hablaremos tranquilamente en su momento. Porque creo que nos respetamos mucho y ha quedado un poso muy bueno entre nosotros. Hablaremos de todo. No con el ánimo de recibir consejos, que los acepto gustosamente, tanto de él como de otros seleccionadores con los que he tenido oportunidad de hablar. Toda información es buena.

Estoy en el proceso de recibir información, estoy escuchando mucho, porque creo que es lo que corresponde. Empaparme de esos conocimientos y de esos comentarios porque la dimensión que tiene el cargo de seleccionador es enorme. Voy a necesitar la ayuda de todo el mundo que ha tenido experiencias similares para tomar decisiones rápidas y eficientes.

P: ¿La selección debe mantener esa base de jugadores jóvenes?

R: Sí. El jugador joven en España tiene una calidad y un talento de un altísimo nivel. Son garantía de futuro. Pero a la vez, si somos capaces (y lo seremos) de que la gente más experta y veterana siga ofreciendo su potencial enriqueceremos a los jóvenes. Y confeccionaremos un gran equipo. Y con mayúsculas. Ese es mi objetivo.