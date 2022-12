El tenis profesional es uno de los deportes más madrugadores. De hecho, de forma oficial, la próxima temporada arrancará antes incluso del 1 de enero del 2023, como es el caso de la ATP Cup, que se disputará en Australia a partir de este jueves; y los dos primeros torneos individuales, el ATP250 de Pune (India) y el ATP250 de Adelaida 1 (Australia), que echarán a andar el día 2. Precisamente, este último será el del estreno de Roberto Bautista, que ha hecho un balance de lo que le ha supuesto el 2022, en el que sumó dos títulos más a su palmarés para un total de 11.

El castellonense, que actualmente ocupa el puesto 21º de la clasificación mundial, manifestó, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, que está muy contento por la regularidad que ha tenido en este 2022 que va a concluir, a pesar de la inoportuna lesión de muñeca que le impidió jugar durante tres meses y perderse prácticamente toda la temporada de tierra batida.

El balance

«El inicio del año fue bastante bueno, con la ATP Cup y logrando el título en Doha, donde jugué a un gran nivel», apuntó el tenista castellonense, quien admitió que lesión en la muñeca le rompió la buena dinámica. «No jugar durante tres meses desestabiliza bastante, aunque luego pude conseguir el título de Kitzbühel y también he jugado muy bien las eliminatorias de la Copa Davis», ahondó. «Estoy muy contento con la regularidad que he ofrecido cuando he podido competir», añadió Bautista, quien aseguró que empieza la nueva temporada «con muchas ganas y mucha ilusión».

El inicio de año

Rober, ganador de 11 títulos en el circuito profesional de la ATP y una Copa Davis, apura la pretemporada antes de viajar a Australia, donde comenzará su calendario del 2023 con dos torneos antes de disputar el Abierto de Australia (16 al 29 de enero), el primer grande de la temporada y donde alcanzó los cuartos de final en 2019, al disputar los ATP Adelaide International 1 y 2, del día 2 al 8 y del 9 al 15 de enero, respectivamente.

Los objetivos

Bautista, que el próximo 14 de abril cumplirá 35 años, confía en recuperar posiciones en la clasificación del mundo y, como mínimo, volver a situarse en el top-20, después de que su mejor ránking lo obtuviera en noviembre del 2019, al ser noveno.

Además, confía en ampliar su palmarés personal, después de volver a repetir triunfo el pasado mes de febrero en Doha, donde rompió una sequía de tres años, ganando en el mismo sitio donde lo había hecho por última vez.

Era el 10º trofeo de su carrera y el de julio en Kitzbühel, el 11º. Poco antes de la victoria en Austria, Bautista había sido finalista en Mallorca, donde había conseguido doblegar al por entonces número uno, el ruso Daniil Medvedev, en los cuartos de final.