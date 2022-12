Hay mar de fondo en el Atlético de Madrid tras la eliminación de la Champions y Diego Pablo Simeone ya ha tomado medidas para evitar que eso afecte a la plantilla rojiblanca. El Cholo ha centrado todas las miradas sobre él buscando dejar trabajar a sus jugadores con tranquilidad.

En la rueda de prensa previa al partido entre el Atlético y el Elche (jueves 21:30) el técnico se ha colocado como diana del mal momento del equipo: "Tenemos un gran plantel, cuatro jugadores en la final del Mundial, quizá el que no esté dando todo es el entrenador. Tenemos un gran plantilla. Soy el que tengo que mejorar para que ellos puedan elevar su nivel en LaLiga".

La salida de Joao Félix

El técnico también ha hablado de su relación con Joao Félix, al que el club y Jorge Mendes buscan una salida en este mercado de enero. Simeone no ha escondido que hay diferencias, pero ha elogiado el Mundial del portugués y ha rebajado el tono sobre las discrepancias de ambos: "Si nos transmite lo que vimos en el Mundial será importantísimo. Tiene condiciones y talento y el equipo necesita de sus cualidades. Tenemos una relación buena de trabajo. Desde mi lugar más allá de algunas diferencias que puede haber en las personas que somos, no podemos estar de acuerdo en todo. Tenemos diferencias, pero busqué siempre lo mejor para el club hasta el último día que esté yo o estén los jugadores que me han tocado dirigir. Exprimir el máximo de todos hasta el último día que esté yo o estén los que tengan que estar”.

Sobre su posible salida del club, el argentino fue categórico: "Si estamos con las cuatro patas firmes nos hacemos fuertes. Necesitamos de las cuatro partes esa fuerza. Lo demostramos. Queremos continuar de la misma manera que hemos convivido estos once años”.