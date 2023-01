Esta es una de las semanas más bonitas para los aficionados. Los grandes equipos, como el Real Madrid o el FC Barcelona, entre otros, abren las puertas de sus cuarteles generales para que sus hinchas presencien los entrenamientos. Más de 6.000 seguidores se concentraron en el Alfredo Di Stéfano y 15.000 en el Camp Nou. Asistieron a la preparación previa a los duelos de Copa del Rey. Los blancos se medirán a las 21:00 de mañana ante el Cacereño, que se ejercitó ante la mirada de un aforo más modesto, compuesto en su mayoría por familiares de los jugadores del equipo de Segunda RFEF (cuarto nivel).

El partido de tercera ronda del torneo copero saca al campeón de Europa de su habitual rutina. Dejará de lado el avión que usa hasta para desplazamientos cortos como el que efectuó contra el Real Valladolid en la última jornada de Liga. Toca 'manta y carretera', algo que a Carlo Ancelotti, que compareció en la previa al duelo, no le desagrada. "A mí me gusta mucho el autobús, estoy encantado. Así puedo ver algo de España, que no la conozco tan bien como Italia. Es un momento para disfrutar de este maravilloso país", aseguró.

Carvajal y Courtois, bajas

Para el duelo que tendrá lugar en el Estadio Príncipe Felipe, el italiano ha citado a cuatro jugadores del filial: "Vamos a tener a Arribas, Nico Paz, Marvel y Álvaro Rodríguez, que lo están haciendo muy bien en el Castilla. El trabajo de Raúl es muy bueno, porque los jóvenes están progresando rápido. La cantera está produciendo jugadores con perspectiva que pueden ser útiles para el futuro del club". Por el contrario, no estuvieron en el entrenamiento a puerta abierta -"un lío bonito", según Carletto- Thibaut Courtois y Dani Carvajal, que serán baja para el duelo de Copa junto a Mariano Díaz.

Aunque el 'torneo del K.O.' nunca ha sido una prioridad para el Real Madrid, Ancelotti quiere evitar sorpresas como la que sufrió el Girona, equipo de Primera al que eliminó el Cacereño para recibir después el 'Gordo' del sorteo. "No es el torneo más importante para nosotros, que es la Copa de Europa, pero con este escudo hay que respetar todas las competiciones e intentar ganarla", dijo el preparador madridista. El vigente campeón de Champions y Liga no se alza con el título copero desde 2014, cuando derrotó al FC Barcelona con una memorable jugada de Gareth Bale, prácticamente de campo a campo.

Racismo, "problema cultural"

El Real Madrid afronta la tercera ronda después de vencer son sufrimiento al Real Valladolid (0-2). Más allá del resultado, Vinicius Junior fue protagonista una vez más al denunciar los insultos recibidos por parte de algunos aficionados del estadio José Zorrilla. "Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo de cerca al club más grande del mundo y LaLiga sigue sin hacer nada", aseguró el brasileño en Twitter, para después añadir: "Seguiré con la frente en alto y celebrando mis victorias y las del Real Madrid. Al final es mi culpa".

Ante estos episodios, que se han repetido ante otros equipos como el Mallorca, el club blanco decidió adoptar una estrategia propia con el atacante, al que tanto Ancelotti como su entrenador ayudan para que no se desconecte en los partidos. En público, el italiano cerró filas con su jugador. "No tengo que hablar nada con Vinicius. Esto está muy claro. El racismo y la xenofobia no tienen que existir. Para mí, tolerancia cero con este tema. No es un problema de LaLiga, sino general y cultural", sentenció.