El UBE L’Illa-Grau busca el primer título del año en Las Palmas

Líder indiscutible en el grupo C de la Superliga 2 Masculina, el UBE L’Illa-Grau retoma la competición oficial tras el parón navideño y lo hace con un único objetivo en mente: alzar el primer título del 2023 en la Copa Príncipe. Una competición que arranca este viernes en Las Palmas de Gran Canaria y en el que el equipo que dirige Carlos Cavalli tiene depositadas muchas ilusiones, sobre todo, en vistas al buen rendimiento que el plantel ha ofrecido en la primera fase de la liga, en la que no ha perdido ningún partido y lidera su clasificación con 32 puntos en once jornadas disputadas hasta la fecha.

El Club Voleibol JAV Olímpico Las Palmas asume la organización de la competición, donde los seis mejores equipos al término de la primera vuelta de la Superliga Masculina 2 lucharán por hacerse con el título que ostenta el recién ascendido a la máxima competición del voleibol nacional, el Textil Santanderina (el año pasado los graueros cayeron en semifinales). El UBE L'Illa-Grau cae en semifinales de la Copa Príncipe (1-3) Los seis quedaron divididos en dos grupos en el sorteo previo al torneo, quedando el equipo castellonense incluido en el grupo B junto al Cisneros Alter Voley y el Cableworld Volei Villena Petrer. En el A, por su parte, competirán CV San Roque, equipo local, Intasa San Sadurniño, campeón de la Copa Príncipe en 2021, y el conjunto extremeño del VB Almendralejo Extremadura. La primera etapa del campeonato consistirá en una pequeña fase de grupos, donde los dos mejores equipos del grupo A y grupo B pasarán a jugar las semifinales en la tarde del sábado, a las 18.00h y a las 20.00h (horario en la península). Finalmente, los ganadores de ambas semifinales lucharán por el título de campeones en la mañana del domingo 8 de enero a las 12.30 horas (en la península), en el tercer día de competición. Los horarios Las Palmas de Gran Canaria albergará tres intensos días de competición que arrancarán este viernes, día de Reyes, con los primeros encuentros. Inaugurará la competición el choque entre Cisneros Alter Voley y Cableworld Volei Villena Petrer, a las 10.30 horas. Seguidamente, el pabellón grancanario se convertirá en el escenario del choque entre los locales de CV San Roque e Intasa San Sadurniño (12.30h). Por la tarde, continúa el torneo del ko con los enfrentamientos entre el UBE L’Illa-Grau y Cisneros Alter Voley (17.30 horas). El último partido del viernes, a las 19.30 horas, lo disputarán VB Almendralejo Extremadura y CV San Roque. La fase de grupos finalizará en la mañana del sábado con los dos partidos pendientes y decisivos para definir a los cuatro semifinalistas de la Copa Príncipe 2023: Cableworld Volei Villena Petrer-UBE L’Illa-Grau (10.30 horas) e Intasa San Sadurniño-VB Almendralejo Extremadura (12.30 horas).