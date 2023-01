Miguel Ángel Silvestre fue uno de los muchos vips que el sábado acudieron al renovado Estadio de la Cerámica para presenciar el partidazo de la jornada, un Villarreal-Real Madrid que no defraudó a los aficionados, sobre todo a los groguets. El actor castellonense fue con su tete, como él mismo lo define, el valenciano Enrique Arce, conocido por su papel de Arturo Román en la exitosa serie La casa de papel, de Antena 3 y Netflix.

La presencia de los actores no pasó desapercibida para Isabel Forner, periodista de la tierra que cubría el encuentro de Liga para Movistar. Mientras preparaba la entrevista, Silvestre recordó su etapa de deportista y cogió el balón. En su disparo, el esférico impactó en el madridista Mendy, lo que provocó cierto murmullo en la grada esperando la reacción del francés, que quedó en nada. Fue la toma que muy pocos vieron, pero que recoge Mediterráneo aquí, pues la que luego ha difundido el castellonense en redes sí ha tenido muchas interacciones. En la segunda, ya sin obstáculos, Miguel Ángel mete gol y, haciendo gala de su humor, pide una oportunidad a Fernando Roig.

La respuesta de Pau Francisco Torres

"Ayer metí un gol en el Villarreal-Real Madrid. No me lo creo ni yo. Fernando Roig… merezco subir al primer equipo… cuando quieras. Pau Torres, prometo que todos los balones que me pases terminarán en gol", escribe el castellonense en redes, añadiendo los emoticonos de la risa a sus comentarios, que han tenido rápida respuesta entre sus 4,2 millones de seguidores en Instagram.

"Con ese golpeo estás para tener minutos", replica Pau. "Golazo", escribe la modelo y actriz Esther Cañadas. Habrá que ver si piensan lo mismo tras visualizar el otro vídeo.