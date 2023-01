Lance Armstrong, eternamente dopado para la UCI

Una década después de la suspensión a perpetuidad de Lance Armstrong, el exciclista tejano, desposeído de las siete victorias en el Tour, sigue encabezando la lista de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la que figura más de un centenar de corredores repartidos por todo el mundo que cumple en la actualidad sanción por utilizar métodos prohibidos para mejorar el rendimiento deportivo.

Armstrong no se ha ganado el perdón como corredor avanzado de una época ciclista que circuló por un túnel negro que parecía no tener salida y cuyas únicas puertas estaban cargadas de jeringuillas, pastillas de todo tipo y material médico para realizar transfusiones sanguíneas en cualquier habitación de hotel, mientras los ‘camellos’ -y no precisamente los que circularon el sábado pasado cargados de regalos de Reyes- atravesaban toda Europa cargados de productos de farmacia.

Ciclista vasco sancionado

Las suspensiones por dopaje, afortunadamente, se dictan ahora a cuentagotas, pero no significa ni que los infractores hayan desaparecido de la faz del ciclismo ni que la federación internacional, en colaboración con la AMA (Agencia Mundial Antidopaje), deje de efectuar controles, sobre todo por sorpresa que, a fin de cuentas, son los que sirven verdaderamente para eliminar y castigar a los que apuestan por la trampa para el rendimiento.

En total son 101 los corredores que están en periodo de ‘reclusión’ deportiva. Uno de los últimos ciclistas castigados ha sido Íñigo González, de 23 años, que se proclamó en Mallorca campeón de España de la categoría élite-sub 23 en los pasados campeonatos estatales disputados en junio del año pasado. González dio positivo en un control realizado por la Agencia Vasca Antidopaje y en las muestras aparecieron EPO y tramadol. Este último fármaco, de hecho, ha empezado a estar prohibido en ciclismo el 1 de enero y en el resto de los deportes el año que viene. Fue el analgésico opioide que le costó a Nairo Quintana los resultados conseguidos en el Tour 2022 y que ahora le está cerrando todas las puertas de los principales equipos y con ello la posibilidad de disputar carreras de primer nivel.

El dato

Llama la atención que la mayoría de suspendidos sean corredores de Centroamérica y Sudamérica donde parece más extendida ahora la cultura de dopaje si se excluye, en cuanto a países europeos, a Portugal donde continúan apareciendo excesivos positivos en comparación con el resto de federaciones de su entorno.

Armstrong lidera la lista de castigados a perpetuidad en la que siguen apareciendo también su antiguo director Johan Bruyneel y estrellas contemporáneas de su época como los italianos Danilo di Luca y Riccardo Riccò, que empezó a despuntar durante el retorno del tejano a finales de la primera década de este siglo.