El prestigio del técnico Carlos Corberán (Cheste 1983) sigue subiendo enteros en Inglaterra. La temporada pasada estuvo a punto de ascender al Huddersfield Town a la Premier League, perdiendo la finalísima en Wembley contra el Nottingham Forest. Y en esta campaña ha logrado resucitar al West Bromwich Albion desde los puestos de descenso de la Championship (segunda división) a la novena plaza. Una labor que no ha pasado desapercibida para los clubes de Premier League. Uno de los equipos históricos del campeonato, el West Ham, ha puesto su mirada sobre el entrenador valenciano como uno de los futuribles nombres para sustituir al actual técnico de los “hammers”, David Moyes.

Los números de Corberán esta temporada hablan por sí solos. Antes de su llegada, el West Bromwich Albion había ganado solo dos partidos en 16 jornadas. Con Corberán, la reacción ha sido casi milagrosa con ocho victorias en diez partidos: 24 puntos de 30 posibles con 14 goles a favor y solo 4 en contra. De la amenaza del descenso se ha pasado a la esperanza del ascenso a Premier. Los puestos de promoción quedan solo a un punto.

Los guarismos han llamado la atención de los clubes de Premier, en un país en el que Corberán está plenamente aclimatado, desde sus años formando parte del equipo técnico de Marcelo Bielsa en el Leeds United. El West Ham lo ve como candidato para relanzar un proyecto que esta temporada se ha estancado. A pesar de liderar el grupo de Conference League, y de llegar el año pasado a semifinales en la Liga Europa, el equipo del este de Londres ha pasado de frecuentar las posiciones continentales a estar solo un punto por encima del descenso.

Un pasado como 'groguet'

El gran trampolín Corberán fue su paso por el Villarreal, donde ejerció como asistente de Juan Carlos Garrido, tanto en el filial como en el primer equipo.

Él mismo reconocía en una entrevista en el Marca que: "Un profesor de la facultad, Juan Mercé, puso mi nombre sobre la mesa y conseguí una entrevista con Juan Carlos Garrido, por entonces director de la cantera, y me incorporé de inmediato al Villarreal C como preparador físico y asistente. De ahí pasé al 'B' y, cuando destituyen a Valverde, subimos al primer equipo. Yo tenía 25-26 años y de pronto me vi trabajando con jugadores de máximo nivel: Ibagaza, Cazorla, Rossi, Valero, Senna, Capdevila, Pires...".