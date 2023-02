Fútbol provincial | Una carrera feroz por la Lliga Comunitat

Corren nuevos tiempos en el fútbol regional. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) va a instaurar una nueva categoría entre la Tercera Federación, última de ámbito nacional aunque de gestión autonómica en su fase de liga, y la actual Regional Preferente, que pasará a denominarse Primera FFCV. Asimismo, la actual Primera Regional pasará a ser el octavo nivel futbolístico y se denominará Segunda FFCV, mientras que la Segunda Regional será rebautizada con la denominación de Tercera FFCV, eso sí, continuando como el último eslabón del fútbol regional.

A cuatro meses para que concluya la temporada, los equipos de la máxima categoría del fútbol provincial tienen dos objetivos, conseguir el billete para disputar la promoción de ascenso a Tercera Federación, en el caso de los más ambiciosos, o luchar por las ocho primeras plazas para salir a competir en la Lliga Comunitat el próximo curso.

Billetes de acceso

En el Grupo I los cinco primeros billetes para la nueva competición están virtualmente asignados. Soneja, Burriana, L’Alcora, Onda y Vall de Uxó tienen una renta de 13 o más puntos sobre el noveno clasificado, de hecho, cualquiera de los cinco, especialmente los dos primeros, tienen todas las opciones de clasificarse para la promoción de ascenso a Tercera Federación, que es realmente el premio gordo.

Las restantes tres plazas están en el aire, sobre todo las dos últimas ya que el Aboraya es sexto con ocho puntos respecto al noveno. Actualmente serían Alqueries y Nou Jove quienes tomarían parte en la novedosa categoría, pero el Almazora, que no hace mucho presumía de competir en Tercera División, y el Roda B están a dos puntos, y a siete está el histórico Vinaròs que trata de resurgir.

Estos cinco conjuntos mantendrán una lucha sin cuartel durante las 14 jornadas que restan de liga para conseguir el ascenso, aunque en la práctica sea mantenerse en la sexta categoría ordinal del fútbol amateur.

Por su parte, el San Pedro, a nueve puntos, y el Cabanes, a ocho, tienen casi imposible alcanzar la octava plaza, no obstante, mientras las matemáticas les den opciones pugnarán por lograr la hazaña de estar presentes entre las mejores escuadras del fútbol regional. Els Ibarsos y Moncofa, decimocuarto y decimosexto, son los provinciales peor clasificados, pese a ello no tendrán que afrontar el dramatismo de pelear por mantener la categoría tras la anulación de los descensos, fruto de la reestructuración, aunque no lograr el billete para la Lliga Comunitat suponga un descenso encubierto, ya que pasarán a competir en el séptimo nivel futbolístico.

Potenciales rivales

Los equipos castellonenses tendrían como rivales a clubs históricos o con pasado reciente en Tercera en el Grupo I de la Lliga Comunitat como el Utiel, Paiporta, Requena, Recambios Colón o Buñol, amén de L’Alcúdia y el Manises. Todos ellos son conjuntos que buscan el ascenso a Tercera, categoría en la que han cuajado grandes actuaciones a lo largo de su historia (en caso de no conseguirlo salir a competir en la novedosa Lliga Comunitat supondría un mal menor para estas entidades).

A esta hipotética lista habría que excluir a aquellos equipos que asciendan a Tercera Federación, en su caso, y sumar los que desciendan de la misma categoría y área geográfica. Actualmente el Silla, que ocupa puestos de descenso, amén del Castellón B, que se encuentra fuera de ellos pero peleando por salvar la categoría por segunda campaña consecutiva después de ascender en la promoción del 2021 --cuando se impuso al Utiel en la primera ronda y al Buñol en la final--. Todos quieren estar, como mínimo. en esta Lliga Comunitat. Lo contrario sería un retroceso significativo.