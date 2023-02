El CD Amor de Dios y la familia del jugador zamorano que recibió insultos racistas el pasado fin de semana durante su encuentro de Liga ante el Racing Benavente han decidido, de manera conjunta, denunciar un perfil de “twitter” que se vanagloria de lo sucedido y se reconoce autor de las deleznables frases hacia el futbolista de 11 años: “Fui yo y no me arrepiento. Encima después del partido se me acercó el padre del negrata ese y no veas cómo olía el jodío”. Además, el mismo perfil tiene otros comentarios de carácter racista en sus mensajes.

Citando la noticia de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, del grupo Prensa Ibérica, en la que se narraba lo ocurrido en los campos de Valorio, donde un jugador fue diana de ataques xenófonos del tipo “puto negro” y “negro de mierda”, una cuenta de la red social admite ser quien profirió los ataques. Delito de odio Tras conocer esta situación, desde el CD Amor de Dios, cuyos responsables describen la situación de “increíble, lamentable y vergonzosa” han decidido no dejar pasar este hecho. Así, a primera hora de la mañana de este martes se han dirigido a la Comisaria Nacional de Policía para poner en conocimiento este hecho, denunciar y que se investigue esta cuenta por un delito de odio. Mientras, las muestras de apoyo de otros clubes, tanto de Zamora como de otros puntos de la geografía no cesan, y ya se piensa en qué iniciativa llevar a cabo en la reanudación de la competición, después de Carnaval, para mostrar la repulsa unánime a estas situaciones. Además, desde el Racing Benavente, rival del Amor de Dios en el encuentro de este pasado fin de semana, han emitido un comunicado para denunciar lo sucedido y mostrar su total repulsa. Además, aseguran haber abierto una investigación interna para aclarar todo lo sucedido y, si fuera necesario, adoptar medidas internas disciplinarias.