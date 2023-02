Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para analizar la actualidad en las horas previas al partido que enfrentará este sábado al Real Madrid con Osasuna en El Sadar a las 21:00 horas. El italiano habló del partido ante los rojillos, de lo que será el duelo de ida de octavos de Champions ante el Liverpool el martes, y, por supuesto, del pago del Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

Las primeras palabras fueron para el caso Negreira, sobre el que afirmó: "Yo estoy concentrado en los partidos, nada más. ¿Qué la gente dude de la competición? Eso no sería bueno. El deporte debe ser limpio siempre. Y para eso debemos colaborar todos. Sobre el 'Barçagate', no tengo nada que comentar".

Posteriormente habló sobre el encuentro de Anfield: "Al Liverpool lo conocemos muy bien, así que estamos dedicando las 24 horas a Osasuna. Lo de mañana (por este sábado) es un partido muy importante porque nos podemos poner a 5 puntos. No pienso en la alineación de mañana, con la mente en el martes. Mañana pueden jugar los mismos que en Anfield".

Se estrenará Álvaro Rodríguez

Carletto confirmó que Modric y Rodrygo serán titulares en El Sadar, y también que entrará en la convocatoria un delantero de la cantera, el uruguayo Álvaro Rodríguez: "Lo está haciendo bien. Estuvo en el Sudamericano Sub-20 y por eso no entró en las últimas convocatorias, pero mañana sí estará. Nos da un perfil que no tenemos: alto y corpulento". El joven entrará por un Benzema que se cae de la lista por cansancio: "Tras el Mundial lo ha hecho muy bien. Ha marcado en casi todos los partidos. Y no está lesionado: simplemente preferimos, por la edad, darle descanso. Y que esté bien el resto de la temporada. Karim vuelve de una lesión y preferimos no arriesgar. Si mañana fuese el partido contra el Liverpool, tampoco jugaría".

Por último habló de la distancia que le separa del Barcelona en Liga, ocho puntos, distancia amplia, pero no bajan los brazos: "El objetivo es ponernos, de momento, a 5 puntos. El calendario es exigente, con partidos importantes y queremos mantener las buenas sensaciones. Estamos bien, pero podemos mejorar aún más y vamos a por ello. En el fútbol pasas de lo bueno a lo malo en nada... y viceversa. Preparamos todos los partidos pensando que el próximo partido, es el último. Simplemente así".