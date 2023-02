El Joventut cayó en la semifinal ante el Lenovo Tenerife (72-73) en un final de infarto y no podrá luchar por el título cuando lo mejor lo tenían para ganar su novena Copa. No podrá ser. Un final cruel para los badaloneses que estuvieron muy cerca pero no remataron a un Lenovo Tenerife, liderados por Huertas (15) que jugará una final inédita ante el Unicaja.

