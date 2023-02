El TAU Castelló se jugaba en Torrelavega el “ser o no ser” para poder aferrarse a las opciones de play-off de ascenso pero también la tranquilidad de seguir aumentando la ventaja con los equipos de la zona baja de la clasificación. Pero no pintaba bien el partido tras una semana con muchas ausencias en los entrenamientos y la ausencia del norteamericano Eric Stutz que tras una inflamación en la rodilla no pudo vestirse de corto. Los castellonenses afrontaban este importante partido sin su jugador franquicia.

Inauguró el marcador Xavi Rey con un tiro libre, pero los locales muy acertados desde la línea de 6,75 endosaron un 11-0 a los de Orenga que les ponía por delante 11-1. El TAU Castelló no daba pie con bola y perdía hasta 5 balones en este primer cuarto y un pésimo 0-3 en triples. Todo lo contrario que el Grupo Alega Cantabria que tenía claro lo que se estaba jugando y no bajaba el acelerador y con 5 triples anotados acababa el cuarto con un prometedor 29-14. El segundo cuarto seguía con la bisoñez defensiva de los azulejeros que eran incapaces de parar, ni el juego interior ni el juego exterior de los cántabros que en el ecuador del cuarto cogían su máxima ventaja 49-23. Un pequeño parcial final de los castellonenses con un triple de Alvarado en el último suspiro de cuarto dejó el electrónico al descanso en 50-28. Mucho tenía que cambiar el TAU Castelló para remontar 22 puntos y agarrarse al partido. Pero aunque empezó con otra cara el tercer cuarto fue un puro espejismo porque los de Mangas seguían anotando con facilidad y los castellonenses no podían ni sabían frenar a los cántabros que al final de cuarto cogían una máxima renta de 28 puntos. El último cuarto el equipo estuvo mejor sobre todo en el tramo final donde Jorge Bilbao cogió el mando del equipo pero la remontada ya era imposible. Al final, 84-64 para el Grupo Alega Cantabria que paso por encima de un TAU Castelló que notó en demasía la ausencia de Eric Stutz. GRUPO ALEGA CANTABRIA: Sanz(8), Harrar(15), Sans(2), Peña(8), Bulic(13) -cinco inicial –Palazuelos(13),Walter Jr(2), Sánchez, Smith(10), Kone(13) y García. 25 personales. Sin eliminados. Ent: David Mangas TAU CASTELLÓ: Alvarado(4), Durán(2), Nesbitt(9), Bilbao(11), Rey(7) –cinco inicial— Faner(3), Alley(10), Sabaté(2), Dijkstra(10), Hook(2), López(2) y Sustic(2) . 21 personales. Eliminado Jorge Bilbao. Ent: Juan A. Orenga ÁRBITROS: Lizana J., González JF., y Villanueva J. PARCIALES: 29-14/21-14 (50-28 descanso); 20-14/14-22 (84-64 final del encuentro) INCIDENCIAS: 1200 espectadores. No jugó Eric Stutz por una lesión en la rodilla.