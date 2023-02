Sara Sorribes apunta a abril para su regreso a las pistas

Sara Sorribes empieza a ver la luz al final del túnel. El 2022 fue un año muy duro para la tenista de la Vall d’Uixó ya que dos lesiones le obligaron a acabar la temporada de forma precipitada. Primero fue una fractura de estrés en una costilla la que le apartó de las pistas dos meses y, desde el pasado septiembre, una lesión en el escafoides de su pie derecho la mantiene en el dique seco. Sin embargo, y lejos de decaer, la vallera ha sobrellevado estos momentos de dificultad de la mejor manera posible y cree que abril será el mes de su regreso a la competición.

«Es mucho tiempo sin competir, pero creo que las cosas pasan por algo y yo estoy aprendiendo también de esta situación que me ha tocado vivir. Ha sido un aprendizaje sobre el funcionamiento de mi cuerpo y este me decía que tocaba parar. No creo que haya sido mala suerte y ahora estoy centrada en mi recuperación», explica.

Con una bota ortopédica

Sorribes tuvo que llevar una bota ortopédica hasta diciembre del año pasado y, una vez se la quitaron, empezó a trabajar en el gimnasio para ir recuperando el tono muscular. Desde hace algunas semanas ya está en pista y, aunque no quiere precipitarse, ya sueña con «volver a competir». «Ha sido una lesión muy complicada y difícil de recuperar, por eso ahora mismo solo pienso en poder volver a competir en abril, eso sería muy buena señal. Ni torneos, ni nada... Solo encontrarme bien para competir pero seguir con calma como hasta ahora», añade la tenista de la Vall, quien en el 2021 alcanzó su mejor registro en el ranking WTA cuando llegó a la posición 32ª.

La salud mental

Y es que Sorribes es consciente de que está en las mejores manos, las de su fisioterapeuta Blanca Bernal, y que no puede caer en el error de entrar en una dinámica negativa porque todo complicaría su regreso cuando parece que ya encara la recta final. «Ahora estaré a un 85% de mi recuperación, pero he de estar tranquila y seguir trabajando como hasta ahora para volver lo mejor posible. He tenido unas primeras semanas de adaptación y ahora hay que ir paso a paso para mejorar, siendo consciente de lo que he pasado y de que no hay que precipitarse para volver al 100%», concluye la vallera.