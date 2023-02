Vila-real entregarà aquesta vesprada, 23 de febrer, en el marc de les festes fundacionals, els premis anuals de l'esport en una gala que enguany compta amb la col·laboració de Porcelanosa Grupo, amb motiu del seu 50é aniversari.

La Gala de l'Esport de 2022 (a l'Auditori Municipal, a les 20.00 hores), que es recupera després de dues edicions de parèntesis per la covid-19, reconeixerà, entre d'altres, els assoliments de la patinadora Eva Marqués Valls (hoquei sobre patins, Club Patí Vila-real) i el boxador Jairo Noriega, campió europeu de pes mosca, com a millors esportistes de l'any. També es reconeixerà a títol pòstum a José Manuel Llaneza, Medalla d'Or de la Ciutat, com a millor gestor o directiu.

El Villarreal CF femení i el Villarreal CF B han sigut considerats, respectivament, els millors equips femení i masculí pels seus ascensos a Primera i Segona Divisió. En esport adaptat, els premis d'enguany han recaigut en María Elena Roma Mangriñán (natació) i Adrián Becker (tir paralímpic); mentre que en la categoria de millor entrenador es reconeixerà a Iván Iñíguez Maestre (bàsquet). Pilar Abella Molés (natació) rebrà el premi a la millor trajectòria esportiva i Guillermo Prats Barrionuevo (bàsquet), a la millor trajectòria d'entrenador, gestor o directiu. El millor club o entitat esportiva de 2022 és el Vila-real Bàsquet Club i, com a empresa promotora en l'àmbit esportiu, es premiarà a Deportes Eva.

La valoració

"Després de dos anys sense poder celebrar la Gala de l'Esport, tenim moltes ganes d'entregar uns guardons que formen part de l'ADN de Vila-real: una ciutat de l'esport, de grans clubs i de grans esportistes, que són els que cada dia ho donen tot, amb esforç i entrega, per a omplir el palmarés dels seus equips i de Vila-real d'orgull en les seues respectives àrees i disciplines", valora el regidor d'Esports i Salut, Javier Serralvo, que ha volgut destacar especialment la figura de José Manuel Llaneza i l'homenatge que se li vol rendir en la Gala de l'Esport local.

Els premis són resultat de la votació del Consell Local de l'Esport a partir de les propostes presentades pels mateixos clubs, entitats i ciutadania.