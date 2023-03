Fútbol femenino | Parejas con mucho gol en Segunda Regional

En algunos de los equipos provinciales del Grupo I de Segunda Regional el gol no es cosa de una única delantera sino de un tándem ofensivo que se compenetra para desequilibrar a las defensas rivales. Es el caso de tres clubs, el Joventut Almassora, Vall de Uxó y Segorbe, que presenta dúos sacapuntos.

Joventut Almassora

El equipo almazorense presume de disponer de la mejor pareja goleadora de la liga de Segunda Regional, ya que María López y Diedhiou Mariana suman un total de 25 goles entre ambas en las 18 jornadas disputadas.

La primera de ellas ha anotado 13 goles en 11 partidos completados, solo uno de ellos de penalti, mientras que su compañera ha visto puerta en hasta 12 ocasiones en 11 encuentros jugados. Entre las dos futbolistas superan la mitad de los goles materializados por su equipo, 36, de ahí la notable relevancia que tienen tanto en el juego atacante como en el apartador meramente goleador del cuadro almazorense.

El tándem vallero

Les sigue de cerca el tándem ofensivo del Vall de Uxó, puesto que Paola Rebollar y Andrea Sánchez han cantado gol de una u otra en 18 ocasiones: cada una de ellas ha materializado nueve dianas en trece jornadas disputadas. Ambas jugadoras capitalizan casi la mitad de los goles que anota su equipo, concretamente 40 son las dianas anotadas por la escuadra vallera. El buen momento del conjunto valldeuxense pasa por la inspiración de su dupla.

Segorbe

No hay que olvidar el dúo del conjunto de la comarca del Alto Palancia, protagonizado por Aída Clausí y María Fornas, esta última hasta el pasado mes de diciembre. Y es que sumando los goles materializados por las dos llega a la cifra de 15 goles anotados, ocho para la primera en once encuentros disputados, y siete para la segunda en otros tantos envites. Ambas delanteras han sido clave en el equipo, no en vano sus registros superan también la mitad de los goles anotados por el Segorbe, concretamente 25. Sin embargo, María Fornas causó baja en el equipo en el parón navideño.

María López y Diedhiou Mariana; Paola Rebollar y Andrea Sánchez; y Aída Clausí y María Fornas --hasta que se marchó--, son tres parejas con gol. Tres parejas sobre las que se asientan los sueños y las ilusiones del Joventut Almassora, Vall de Uxó y Segorbe respectivamente en esta Segunda Regional.